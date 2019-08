Carlos Buitrago peleará por título Latino de la OMB en Puerto Rico

Carlos Buitrago tiene 11 años en el boxeo profesional y 27 años de edad. Era uno de los pocos prospectos bendecidos por Alexis Argüello, pero el peso ha sido muy grande hasta la fecha: cinco oportunidades de hacer historia y se ha ahogado en el intento. No obstante, «Chocorroncito» ha logrado que las puertas a nivel internacional se le sigan abriendo y una muestra de ello fue la firma con la promotora de Miguel Cotto y la confirmación de su siguiente pelea: el 19 de octubre en Caguas, Puerto Rico, contra el pugilista local Israel Vásquez, por título Latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El rival de Chocorroncito no se ve gigante. El nicaragüense saltará como favorito para ganar con contundencia. «Al principio pensé que era un oponente cómodo, pero no lo será como crecí. Me están colocando una prueba. Si tengo que mencionar que es inferior a McWilliams Arroto. La pelea será en las 108 libras, categoría en la cual me he sentido fuerte y dónde pretendo seguir. Yo no me lo tomo al suave porque no quiero sorpresas. Trabajo en doble sesión de adiestramiento con mi papá y Luis Escorche», explicó Buitrago.

Según Buitrago, el pensamiento de la promotora es recuperar el título que perdió Ángel Acosta. Y la pelea será clave para el pinolero en la búsqueda por regresar a las clasificaciones de los organismos internacionales. Vásquez, conocido como el Heredero tiene 32 años, 10 victorias, 3 derrotas, 2 empates y 7 nocauts. Nunca ha sido vencido por la vía rápida, posee una pegada respetada, sin embargo estuvo cuatro años retirado del pugilismo, tras perder tres combates consecutivos en 2015.

Detalles

En 2013 fue la primera vez que Carlos Buitrago disputó título mundial. Ocurrió ante Merlito Sabillo en Filipinas; un año después enfrentó a CP Freshmart; en la revancha con Freshmart volvió a perder; en 2017 cayó por primera vez por KO en Japón ante Hiroto Kyoguchi y en 2018 fue noqueado nuevamente ante Ángel “Tito” Acosta en el último asalto de la pelea.