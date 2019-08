¿Es Rosalía latina?: la polémica en EE.UU. tras el triunfo de la cantante española en los MTV Video Music Awards

Los galardones MTV Video Music Awards 2019, entregados el lunes por la noche en Nueva Jersey (EE.UU.), avivaron un viejo debate: ¿se puede calificar de latinos a los artistas españoles?

En la categoría de Mejor Video Latino se impuso el tema «Con altura», de la cantante Rosalía en colaboración con J. Balvin y El Guincho.

La cantante española, que inició su carrera en el mundo del flamenco, ha incursionado recientemente en el reggaetón con gran éxito con esa canción y con el tema «Yo x Ti, Tu X Mi», que interpreta junto al puertorriqueño Ozuna.

El hecho de que MTV incluyera a Rosalía en la categoría de música latina y que numerosos medios en Estados Unidos se refieran a ella como una artista «latina» ha generado controversia.

«Yo solo digo, Rosalía es de España. Ella no es latinx. Ella es europea. Los blancos deben reconocer esto públicamente y de manera consistente», escribió por ejemplo en Twitter Norberto Briceño, periodista del sitio Pero Like de Buzzfeed y miembro de la plataforma política Voto Latino.

«Este es el aspecto del racismo en el negocio de la música y en los medios: estamos constantemente hablando de Rosalía (europea blanca, no latinx) cuando el mayor single en español en EE.UU. ahora es el de Sech (Afro-panameño) que no recibe para nada la misma cobertura», escribió por su parte el periodista musical Gary Suárez.

Hace un mes el escritor y comediante Gabe González decía: » Cada persona que canta en español (o que aparece en una canción de reggaetón) no es latina/o/x. Rosalía es de España. No latinoamericana. Te puede gustar, sin tratar de usar la palabra ‘Latina’ como una expresión imprecisa».

Hispano, latino y latinx

El centro de estudios Pew Research Center publicó en su web en julio un artículo en el que señalaba que en Estados Unidos viven casi 60 millones de personas de origen «hispano».

En el mismo se usaban indistintamente las palabras «hispano» y «latino» para referirse a ese sector demográfico, algo que es frecuente en medios de comunicación estadounidenses e incluso en los documentos de instituciones del gobierno.

Getty Images La cantante española ha diversificado la música que originalmente interpretaba, incluyendo el reggaetón en su repertorio.

Es habitual en Estados Unidos que a las personas que hablan español o cuyos ancestros provienen de países hispanohablantes se las considere hispanas o latinas, lo que incluye a los españoles.

Los jóvenes pertenecientes a esta minoría han acuñado su propio término para referirse a su comunidad: «latinx».

«Latinx es un término de género neutro utilizado cada vez más por los jóvenes latinos de EE.UU. para describir a alguien de origen latinoamericano, como México, Colombia, Puerto Rico e incluso Brasil (cuya lengua nacional es el portugués)», señalaba el periodista Eric Duran en un artículo para la cadena NBC.

«Rosalía, originaria de Barcelona, puede considerarse hispana debido a su idioma, el español (aunque el idioma en su región es técnicamente catalán). Y aunque España y América Latina comparten muchas similitudes en cultura e idioma, la cantante no es latinx por definición», escribió Durán sobre la controversia en torno a la cantante española.

Latinos «honorarios»

Para el periodista Billy Niles, del sitio E! News, la polémica sobre si Rosalía es latina o latinx es reflejo de un país «que le encanta agrupar perezosamente a todas las personas de habla hispana en una categoría cuando se trata de música (y la mayoría de las otras cosas, si somos honestos)».

«No hay duda de que Rosalía merecía estar en el escenario de los VMAs anoche. No es su culpa que hayamos decidido que solo hay una categoría en la que puede tener éxito», escribió.

Tanto Niles como Duran señalan que la controversia aumentó después de que Rosalía fuera incluida en la serie Growing Up Latino del sitio Billboard.

Getty Images En los Grammy Latinos de 2018 Rosalía ganó en la categoría de fusión urbana

Esta serie de videos presenta a artistas que comparten «qué significa para ellos ser un artista latino». Pero también aclara que invita a «Latinos honorarios».

Leila Cobo, la directora de contenidos latinos de Billboard, dice que la serie pretende celebrar la música latina y su cultura, sin importar cuál es el origen del artista.

«Si alguien que aparece en Growing Up Latino es de España o de cualquier sitio, todo es parte de nuestra celebración… No creo que la música sea excluyente», explicó Cobo a NBC.

Cobo defendió que aunque Rosalía no sea de un país latinoamericano, «su música cae bajo ese gran paraguas de lo que llamamos ‘música latina'».

¿Y qué dice Rosalía?

En entrevista con Billboard, señaló que su cultura es la española, pero que se siente «100% latina».

«Cuando voy a Panamá o cuando voy a México, me siento como en casa. Así que sí, me siento latina«.

Muchos han apuntado que la controversia en torno a los premios de MTV no tiene mucho sentido ya que Rosalía fue reconocida en la categoría de mejor video de música latina y no por ser una artista latina.

Lo cierto es que esta no es la única polémica en la que Rosalía se ha visto envuelta debido a su estilo musical.

En su propio país, recibió críticas por quienes la acusaban de «apropiación cultural» por cantar flamenco, un género tradicionalmente asociado a la población gitana y especialmente a la originaria del sur de España.

«Tengo muy claro de dónde viene el flamenco, que la música nos pertenece a todos y que no tiene que ver con una cuestión racial o territorial. Ante todo, hago las cosas desde el amor y el respeto», dijo la cantante el año pasado en una entrevista para el diario español La Razón.

«En el flamenco, ser catalana, mujer y paya, más bien, lo tienes muy mal», aseguró.

El debate sobre el éxito de Rosalía, sin duda, continuará.

