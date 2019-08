Auditoría interna del CNU es de rigor, explica jurista Oscar Castillo

El académico y analista político Oscar Castillo Guido, exasesor legal de Consejo Nacional de Universidades (CNU) detalló que la citación que recientemente le realizó esta institución, por auditoría interna, es de rigor y todo ha salido bien en las 18 auditorías que han realizado mientras estuvo en el cargo.

“Por Ley, cada vez que se inicia se nos notifica personalmente de la misma y se nos avisa que seremos objeto de la misma y estemos pendiente si fuéramos llamados para consulta o aclaración”, dijo Castillo, quien se encuentra fuera del país.

Junto a Castillo fue citado Francisco Telémaco Talavera Siles, expresidente del CNU, quien está fuera del país por asuntos de salud. Castillo agregó que es el último año que les hacen auditoría, puesto que ninguno ocupa tales cargo.

18 auditorias

“Durante laboré en el CNU fui objeto de casi 16 auditorias y en ninguna ni el CNU ni mi persona fuimos llamado u objeto de hallazgo alguno, todo lo contrario, fuimos objeto de reconocimiento por el manejo de los fondos, sobre todo en el área que yo más me veía involucrado (área de adquisiciones) porque era miembro del Comité de Compras y del Comité de Licitación”, explicó el académico.

Según el abogado, la Ley señala que cuando el funcionario está ausente se debe notificar por edictos, precisamente para salvaguardar derechos tanto del órgano fiscalizador como del funcionario.

“Por estar en el extranjero se me avisó por edicto. De esa auditoria no hubo hallazgo alguno. Ya en el 2019 yo no trabajo para el CNU por lo que no seré sujeto de auditoria”, recalcó el catedrático, quien apoya la autonomía universitaria y respaldaba a los universitarios en su derecho constitucional a la protesta pacífica.

Se descarta cualquier represalia administrativa contra el jurista por su posición crítica al régimen de Daniel Ortega.