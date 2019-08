EN VIVO | Dictadura de Nicaragua rechaza conformación de la Comisión y solo aceptará acordar reformas electorales con la OEA

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aborda la mañana de este miércoles 28 de agosto una vez más la crisis en Nicaragua en una sesión ordinaria y también la crisis de derechos humanos en Venezuela. En esta sesión que se realiza en el Salón Libertador Simón Bolívar, se espera la presentación de un informe sobre la situación de Nicaragua, presentado por el secretario general de la OEA y la conformación de una Comisión al más alto nivel para buscar una solución a la crisis que vive este país.

Siga aquí el minuto a minuto…

11:55 a.m. El embajador del presidente interino Juan Guaidó dijo que no le sorprende la posición del representante de la dictadura de Nicaragua.

11:49 a.m. El embajador de Nicaragua, Luis Alvarado, expresó su enérgica protesta por el nombramiento de esa Comisión, por considerarlo un mecanismo que no ha sido solicitado por el país y que para el régimen de Daniel Ortega significa una injerencia en los asuntos internos del país. Reclamó ante el Consejo Permanente de la OEA el derecho a la autodeterminación.

«Nicaragua no reconoce ningún Grupo de Trabajo o Comisión que no hemos solicitado. Desconocemos igualmente, cualquier intento de otros Gobiernos, o de esta Organización, de adjudicarse el Derecho de usar la fuerza de amenazas injerencistas, y pretender sojuzgarnos, usando y abusando del Terrorismo Mediático y de la avaricia y el capricho que agrede al Mundo», manifestó la representación de Nicaragua.

Alvarado también dejó entre ver que Nicaragua solo discutirá los temas electorales directamente con la OEA. «Queremos trabajar con la OEA por la paz, la vida, el bien común y el derecho al desarrollo de nuestros países y pueblos, incluyendo cuando acordemos, como así hemos acordado soberanamente, Procesos de fortalecimiento de la institucionalidad electoral y/o procesos electorales», dijo Alvarado.

11:44 a.m. Resultado. La integración de la Comisión es aprobada con 21 votos a favor, tres en contra, ocho abstenciones, dos ausentes.

11:35 a.m. El embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, se ofreció como miembro de esta Comisión, si aprueba la propuesta. En su intervención dijo que «han sido muy pacientes para que el régimen de Ortega cumpla con la Carta Interamericana y las promesas a la oposición acerca de realizar un diálogo efectivo».

11:30 a.m. Presidenta del Consejo Permanente de la OEA pide que se vote el mandato de la Resolución sobre Nicaragua aprobada en la 49 Asamblea General de la OEA, el 28 de junio, en Medellín, Colombia, para integral una Comisión al más alto nivel, para buscar una solución a la crisis de Nicaragua.

Lea también: Estos son los embajadores propuestos para integrar la comisión para Nicaragua de la OEA

11:15 a.m. Toma la palabra Luis Rosadilla. Lee informe sobre el proceso de diálogo iniciado el 27 de febrero de 2019. Entre los eventos mencionó la llegada de Cristóbal Fernández, director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA, para abordar el tema de las reformas electorales en las negociaciones entre el régimen de Daniel Ortega y la oposición. También se mencionó el asesinato del preso político Eddy Montes Praslin, de 57 años, en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. El informe menciona los impases que ha tenido el diálogo, por estos eventos.

11:12 a.m. Toma la palabra el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Presenta informe sobre Nicaragua. Dijo que los resultados del diálogo entre la oposición y el gobierno fueron extraordinarios y positivos, pero aún no se han cumplido en su totalidad. Instó la reanudación del diálogo.

11:07 a.m. Aprueban la Resolución de condena por aclamación.

11:00 a.m. Pide la palabra la embajadora de México, para hablar sobre el ataque armado en el Paso, el 3 de agosto de 2019. Pide que se condene en el Consejo Permanente de la OEA este hecho.

10:55 a.m. Resultados de la votación. 21 a favor de la Resolución. Tres en contra. Siete abstenciones. Dos ausentes.

10:53 a.m. Comienza la votación de la Resolución sobre la situación de Venezuela.

10:53 a.m. Pide la palabra el embajadora de Nicaragua. Solicitó que se someta a votación el documento.

10:47 a.m. Toma la palabra el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Dice que están actuando tarde ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Apoya la Resolución sobre Venezuela. Dijo que los responsables de la crisis en Venezuela tienen nombre y apellido y tienen que ser castigados. Dijo que se debe intensificar la cooperación internacional, para poner fin a esos crímenes. Almagro insistió en que la Corte Internacional abra una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.

10:42 a.m. Toma la palabra el embajadora de Venezuela. Cuestionó a los países que no quieren condenar lo que ocurre en Venezuela, argumentando que no se respetó el proceso técnico, dirigiéndose directamente a México.

10:38 a.m. Pide la palabra la embajadora de Argentina. Contesta a Nicaragua, diciendo que su país es una Nación democrática, donde los ciudadanos pueden tirar globos al aire y pueden ondear la bandera nacional sin temor a ser detenidos por la Policías. Dijo que ella está en la OEA haciendo lo que corresponde, como es velar por la paz y la democracia del Hemiferio. Finalizó diciendo que el opresor cree que todos son de su condición.

10:37 a.m. Toma la palabra la embajadora de Perú. Dice que condena las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

10:35 a.m. Toma la palabra la embajadora de Suriname. Dice que la situación de Venezuela debe resolverse internamente.

10:34 a.m. Toma la palabra el embajador de Bolivia. Dice que se va abstener de la votación.

10:30 a.m. Toma la palabra la embajadora de San Vicente y las Granadinas. No apoya la Resolución sobre Venezuela.

10:28 a.m. Toma la palabra el embajador de Nicaragua. No apoya la Resolución sobre Venezuela. Dice que respalda al régimen de Nicolás Maduro y se solidariza con ese país. También dijo que las declaraciones de Argentina son desafortunada y le dijo que se ocupara de sus asuntos, que no fuera candil de la calle, oscuridad de su casa.

10:25 a.m. Toma la palabra la embajadora de Costa Rica. Apoya la Resolución sobre Venezuela. También se apoya en el informe de la Alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, para hablar sobre las violaciones que se están cometiendo en Venezuela.

10:23 a.m. Toma la palabra la representación de Guatemala. También apoya la creación de una comisión que investigue las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

10:18 a.m. Toma la palabra la embajadora de Argentina, Paula María Bertol. Dijo que en Venezuela y Nicaragua están destrozadas las instituciones. Dijo que todos los Estados miembros de la OEA tienen que entender que en Venezuela hay gente que sufre en las cárceles y lo ha dicho Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, una persona que comparte la ideología de los países de izquierda.

10:15 a.m. Toma la palabra la delegación de Ecuador. Apoya la Resolución sobre Venezuela.

10:13 a.m. Toma la palabra la delegación de Chile. Apoya la Resolución sobre Venezuela. Dijo que en Chile hay más de 300 mil venezolanos que huyeron de la crisis de Venezuela.

10:09 a.m. Toma la palabra la delegación de Colombia. Habló de la gravedad de la situación de Venezuela.

10:04 a.m. Toma la palabra la delegación de México. Dijo que México reitera su preocupación por la situación humanitaria y de derechos humanos en Venezuela. Dice que mantiene su compromiso por apoyar una salida pacífica a esa crisis. México dijo que se va abstener de participar en la votación.

10:01 a.m. Toma la palabra la delegación de Paraguay. Apoya el proyecto de Resolución sobre Venezuela.

10:00 a.m. Toma la palabra la delegación de Canadá. Apoya el proyecto de Resolución. Y dice que seguirá trabajando en la construcción de la democracia de Venezuela.

09:54 a.m. Toma la palabra la delegación de Estados Unidos. Apoya la Resolución sobre Venezuela. Dijo que no pueden seguir permitiendo los abusos en Venezuela sin tomar acción. Dice que deben exigir al régimen de Nicolás Maduro que desmantele y desarme a los grupos paramilitares.

09:52 a.m. Toma la palabra la delegación de Brasil. Dice que es innegable la violación de derechos humanos en Venezuela.

09:51 a.m. Pasan a la aprobación del Proyecto de Resolución sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela.

08:09 a.m. Pasan a hablar sobre la libertad de culto.

08:09 a.m. Aprueban el orden del día con el tema de agenda sobre Nicaragua.

08:08 a.m. El embajador de Nicaragua, Luis Alvarado se queja de la solicitud de convocatoria para abordar la crisis de Nicaragua, porque «está destinada a intervenir en los asuntos interno».

08:05 a.m. Inicia la sesión.