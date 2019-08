La convocatoria más polémica en la era Henry Duarte sin dudas será la de su debut en la Liga B de Naciones de Concacaf. El seleccionador costarricense descartó a nueve de la Copa Oro 2019 y llamó a otros jugadores que no pasan su mejor nivel o momento futbolístico dejando a otros que sí están en mejores condiciones como Jasson Ingram, Luis Alfredo López, Nahúm Peralta, y otros que por sus procesos y jerarquía merecen ser llamados como Luis Fernando Copete, Oscar López, Armando Goufas, Justo Lorente, entre otros.

Puede interesarte: Henry Duarte se traga sus palabras y convoca a jugadores expulsados por indisciplina en la Copa Oro

«De jugadores no quiero hablar, convoco a los que creo que estén trabajando, es mi apreciación. Las redes sociales y ustedes (los periodistas) pueden escribir lo que les dé la gana, el que convoca soy yo, el responsable del trabajo soy yo y el que sabe para qué quiere al jugador soy yo», aclaró tajante Duarte dejando claro que en este momento no le interesa contar con jugadores en buen momento con Peralta, quien viene de marcar dos goles en Liga Concacaf.

¿Castigo a Copete?

Copete siempre ha respondido, a excepción de momentos puntuales. El central es fijo en su club en Bolivia. Goufas es un jugador rápido, que da la impresión de necesitar más minutos de juego para afianzarse. Ingram ha sido titular los últimos cuatro juegos en Santos de Costa Rica quitándole protagonismo a Francisco Flores, quien sí alcanzó en la convocatoria.

«Copete no está en mis planes en esta fecha FIFA, cometió muchos errores en la Copa Oro», dijo Duarte dejando la impresión que su ausencia es un castigo por eso. «Igualmente él y los demás pueden ser convocados más adelante», apuntó el seleccionador, quien aseguró que Ingram se lesionó en el último partido, pero que no estaba en sus planes. «Lo vi jugar y todavía no anda en buen ritmo «, sostiene.

«También hay un asunto presupuestario que se no podía traer muchas gente del extranjero. No podía traer jugadores de largo, en este momento Fenifut no está en condiciones económicas para esos jugadores cuyos boletos sean muy caros y que no vayan ser de gran ayuda como el caso de Goufas que está lejísimo (Grecia) y es un jugador que aporta 30 minutos. No tiene la intensidad y ritmo para noventa», apuntó el seleccionador.

Sobre Montenegro

Carlos Montenegro y Carlos Chavarría fueron llamados, tras ser expulsados por indisciplina en Copa Oro. Por esa misa razón sacaron a Marlon López, pero el seleccionador no lo tomó en cuenta esta vez. Él aseguro que el jugador no lo contactó ni mostró interés en ser tomado en cuanta, pero deja la percepción que hay un roce entre ambos y parece muy difícil su regreso en el futuro.

«(Marlon) no se ha interesado, no se ha preocupado. Los dos (Chavarría y Montenegro) estuvieron interesados en una oportunidad. Me llamaron y me mandaron montones de mensajes. Eso es lo que vale, todos nos podemos equivocar, pero es de hombres y caballeros reconocerlo y retractarse. Todos merecemos una oportunidad. Todos nos equivocamos, ¿quién no lo hace? Es menester de esa persona pedir disculpas», apuntó Duarte.

Chavarría y Marlon pidieron disculpas públicas a la afición, sus familias y el seleccionador por su comportamiento, algo que parece Duarte desconoce. Montenegro aún no ha querido pronunciarse. «Yo me reunió con él (Montenegro), se retractó y se comprometió a trabajar seriamente. Con Marlon López no hablé ni el se interesó en contactarme. Nunca ha mostrado ningún interés a mi persona. No tengo que ser yo el que lo llame. De todos modos es reincidente. ¿Cuántos veces me objetaron el llamado de Marlon López al principio? Los jugadores no son indispensables, el que hace indispensable al jugador es el equipo y el trabajo. Podemos meter a otro que vaya creciendo», sostuvo.

Despegan entrenamientos

La Selección de Futbol despegó su preparación este jueves para estrenar en la Liga B de Naciones de Concacaf, que despega para el plantel nacional el 5 de septiembre ante San Vicente y las Granadinas en el Estadio Nacional.

El equipo lo componen 25 jugadores y se reconcentraron en Managua porque la Escuela de Talentos se está remodelando. Jonathan Zapata, Aaron Chávez y Denillson Gutiérrez fueron convocados por las ausencias de Carlos Chavarría, Byron Binolla y Denvern Fox.