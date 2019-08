Ernesto «el Destructor» Irías: De bodeguero a pelear título Plata del CMB

Antes que Ernesto Irías se dedicara plenamente al boxeo era bodeguero en una empresa en Ciudad Jardín, pero el muchacho conocido como el Destructor decidió entregarse por completo al pugilismo. Desde ese entonces ha visto una ligera mejoría en sus combates, aunque este año ha sido de mayor sufrimiento del esperado: solo ha realizado una pelea en todo el año y con salarios tan bajos, Irías ha estirado el dinero para mantener a su pareja y su niño de dos años. Sin embargo, acaba de recibir la noticia que peleará el 11 de octubre en Alemania por título plata de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El oponente de Irías tiene 27 años y no pierde en 14 peleas. Mirco Martin no se destaca por su pegada, pero sí por su técnica: noquea a seis oponentes en su carrera. El Destructor entrena como si no existiera un mañana en el Gimnasio Nicarao junto con el Chino Gutiérrez, con quien empezó cuando tenía 16 años. Nunca han existido grandes expectativas sobre Irías, a pesar de eso él ha sido su mayor motivador. “Yo entreno sin pausas. Me entrego totalmente. Sé que no soy el mejor, pero tengo unas condiciones que me sacan a flote. Lo mejor de mi boxeo es la pegada”, agregó el Destructor, décimo en el ranking del CMB.

Ernesto está preparado para pelear cada mes: “Estoy dispuesto a pelear contra el diablo si me lo ponen enfrente”, concluye.

Rechazó pelea

Ernesto Irías recibió una oferta de los manejadores de Cristofer “el Látigo” González para enfrentarlo, él aceptó sin problemas, pero su manejador Rosendo Álvarez le recomendó rechazarla porque la bolsa era pobre y mejor eligiera pelear en México. No obstante, el combate se canceló, Irías se decepcionó, sintió mucha frustración, pero ha recobrado la sonrisa por el compromiso en Alemania.