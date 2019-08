¿A quién consideran latino en Estados Unidos? (y por qué es más complicado de lo que quizá imaginas)

La cantante catalana Rosalía estuvo envuelta en una controversia esta semana tras haber conseguido el galardón al Mejor video latino en los premios estadounidenses MTV Video Music Awards.

Aunque en su discurso de agradecimiento la intérprete dejó claro que es de Barcelona, España, hubo quienes criticaron el hecho de que fue reconocida en una categoría «latina».

Cuestionaron que Rosalía fuese asociada con la «latinidad» siendo una mujer «blanca y europea«.

Es muy probable que los seguidores de la cantante en Latinoamérica se refieran a ella como española. Pero en Estados Unidos hay muchos que la llaman «latina». ¿Quién tiene razón?

Es complejo. Pero, en principio, ambas aseveraciones son justificables en Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos define «hispano o latino» como una «persona de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, sudamericano, centroamericano u otro origen español, independientemente de la raza».

El término «hispano» comenzó a utilizarse ampliamente en la década de 1970 cuando una agencia del gobierno, la Oficina de Censo, lo incorporó para denominar al grupo de mexicano-estadounidenses, puertorriqueños y otras comunidades que tenían sus ancestros en los países donde se habla español.

Antes el gobierno simplemente los categorizaba como blancos.

«Fue un término burocrático», le dijo a BBC Mundo en 2016 Louis DeSipio, experto en política latina de la Universidad de California-Irvine.

Pero algunos argumentan que «hispanos» no es la mejor palabra para describir a la minoría que representa el 18% de la población y que tiene su origen en América Latina.

Por ejemplo, ese término no es adecuado para los originarios de Brasil que residen en EE.UU., cuya herencia cultural está mucho más alineada con Portugal.

El término alternativo, latino, «se añadió al censo años después, luego de que algunas personas encontraran que ‘hispano’ era ofensivo y privilegiaba a los colonizadores (españoles)», le dice a BBC Mundo Clara Rodríguez, profesora de sociología de la Universidad de Fordham (Nueva York) que investiga la representación de los latinos en los medios y las clasificaciones étnico-raciales.

«Latino parecía ser un término más inclusivo«, añade.

En la actualidad, ambos términos se usan indistintamente por instituciones de investigación y por medios de comunicación.

My wife very adamantly told me once, "Soy mexicana y punto. Pero no me molesta que me digan hispana, porque a huevo hablo español. Ni latina, porque obviamente vengo de México, un país latinoamericano. ¿Por qué me voy a molestar? Si me respetan, la etiqueta es lo de menos."

— David Bowles (Cemānahuacatl) (@DavidOBowles) May 28, 2019