Dorian se dirige a Bahamas y Florida tras asustar a Puerto Rico

El huracán Dorian apuntaba el jueves hacia la costa de Florida con posibilidades de alcanzar categoría tres, después de causar pocos daños a su paso por el norte del mar Caribe el miércoles.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) dijo que Dorian podría alcanzar la categoría tres si se mantenía al este del sureste y el centro de Bahamas en los próximos dos días. La previsión contempla que la tormenta pase cerca o sobre el norte de Bahamas el sábado y cerca de Florida el domingo por la tarde.

Temprano el jueves, el NHC dijo que Dorian soplaba vientos máximos sostenidos de 85 mph a unas 150 millas (240 km) al norte-noroeste de San Juan, y aproximadamente 425 millas (685 km) al este-sureste del sureste de Bahamas.

«En este camino, Dorian debería moverse sobre el Atlántico al este del sureste y centro de Bahamas hoy y el viernes», dijeron los meteorólogos, «y acercarse al noroeste de Bahamas el sábado».

Here are the 5 AM AST/EDT August 29 Key Messages for Hurricane #Dorian. For more information, visit https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/IPNcswUGBt

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2019