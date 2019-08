¿Qué pasó con la rehabilitación del parque Las Piedrecitas?

En ruinas. Así está el parque Las Piedrecitas pese a que las autoridades de la Alcaldía de Managua prometieron reconstruirlo inmediatamente finalizaran las obras del paso a desnivel que lleva el mismo nombre y que en este 2019 están aprobados 58 millones de córdobas para hacerlo realidad.

El paso a desnivel, cuyo costo final lo mantiene en secreto la comuna, fue inaugurado a finales de noviembre de 2018 y en una visita realizada este jueves por LA PRENSA se constató que en el parque no hay ninguna labor en desarrollo. Sí se observó maleza crecida por todos lados, agua empozada por el colapso de los manjoles de la zona y restos del concreto utilizado para el proyecto del paso a desnivel.

El concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Agustín Cedeño, lamentó que el emblemático centro recreativo esté olvidado y que no hayan indicios de que pronto será rehabilitado.

«La Alcaldía debió poner la primera piedra del parque Las Piedrecitas hace rato. Creo que los recursos que tienen no son los suficientes, la recaudación no ha sido buena y no solo no han cumplido con el parque, hay una serie de obras que están inconclusas, otras que van por el 50-60 por ciento», explicó Cedeño.

En los últimos años la comuna ha rehabilitado la mayoría de los parques de la capital y en el caso de Las Piedrecitas es una promesa que arrastra desde el 2015. Pero al iniciar la construcción del paso a desnivel, se decidió aplazarlo porque en medio del parque se habilitó una ruta de desvío para ir de Carretera Sur a la Nueva a León. Crear esa calle terminó de arruinar el sitio que es de referencia nacional y miles de nicaragüenses jugaron en sus chinos y sube y baja.

Diseño del nuevo parque

Según el diseño del parque, que aparecía en la ficha del proyecto, se colocarían juegos modernos, una impecable iluminación y canchas deportivas. Asimismo un mirador hacia el norte, aprovechando la vista privilegiada que ofrece el lugar. Desde ahí se aprecia la laguna de Asososca y más atrás el lago Xolotlán y la península de Chiltepe.

«El parque murió. Es hora de que la alcaldesa (Reyna Rueda) o el secretario general (Fidel Moreno) que anda en todo, expliquen qué paso con el parque Las Piedrecitas. Seguimos nosotros pidiendo información transparente para los medios y los managuas que a través de sus impuestos hacen posible las obras», destacó Cedeño.

El retraso en el inicio de las obras ocurre en un contexto de profunda crisis económica de la Alcaldía por el desplome en las recaudaciones municipales, a causa de la represión que mantiene el régimen orteguista desde el 18 de abril de 2018. Bajo esta situación, es un enigma si el parque será reconstruido en este 2019.