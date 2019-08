Alianza Cívica denunciará las «atrocidades» del régimen ante la Comisión de la OEA, aunque Ortega no le permita entrar a Nicaragua

El político opositor y miembro de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, da por hecho que el régimen de Daniel Ortega no dejará entrar a Nicaragua a los miembros de la comisión conformada por la Organización de Estados Americanos (OEA), pero aseguró que la Alianza sí buscará una reunión con ellos.

«Nosotros respaldamos la conformación de la comisión, para que pueda trabajar. Ya sabemos de que no va a poder venir a Nicaragua. Esto no nos cayó de sorpresa, ya esperábamos de que ellos (el régimen) no lo iban a permitir entrar. De tal manera que vamos a ir nosotros a la comisión a denunciar las atrocidades de la dictadura, por la violación de los derechos de los ciudadanos y la necesidad de buscar una solución pacífica a esta crisis», dijo Juan Sebastián Chamorro.

En agosto del año pasado el régimen de Ortega se negó a recibir al Grupo de Trabajo creado por la OEA para apoyar el diálogo nacional y buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país por la represión policial contra las protestas civiles. Por esta razón Chamorro dijo que ya se esperaba que Ortega rechazara a la comisión al más alto nivel.

La comisión al más alto nivel, para buscar una solución negociada a la crisis, fue conformada este miércoles en una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en cumplimiento a un mandato de la Asamblea General, a través de una Resolución sobre Nicaragua aprobada el 28 de junio pasado, en Medellín, Colombia.