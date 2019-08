«La gente me dice que no debería tener sexo»: los abusos que sufre un joven con VIH en las apps de citas

Aled Osborne suele decir abiertamente que tiene VIH, pero cuando usa aplicaciones de citas su sinceridad se vuelve en su contra.

A menudo es blanco de abusos e insultos por parte de completos desconocidos, quienes en apps como Tinder le hacen preguntas hirientes e intrusivas.

¿Te vas a morir? ¿por qué buscas sexo? ¿me puedo contagiar si me siento en un inodoro?, son algunos de los comentarios que recibe, le cuenta a la BBC.

«Una persona me preguntó cómo lo contraje (el virus) y luego quiso saber si esa persona (la que me contagió) era mayor. Cuando le pregunté por qué había de serlo, me respondió: ‘Siempre me ha parecido que la gente joven es más saludable’. Y luego me preguntó si esa persona era blanca».

Gracias a la terapia antirretroviral, Aled es ahora «indetectable», lo que quiere decir que su carga viral, la cantidad de VIH en la sangre, es cercana a cero (menos de 50 copias de VIH por mililitro). Es tan baja que ni siquiera puede medirse.

Eso significa que no puede transmitirle el virus a otra persona aunque tenga relaciones sexuales con ella.

¿Qué es la terapia antirretroviral?

Es una combinación de medicamentos que debe tomarse diariamente para detener la replicación del VIH en el cuerpo.

No puede curar el VIH, pero puede reducir la cantidad de virus en la sangre hasta niveles indetectables.

Getty Images Las personas con VIH «indetectable» durante al menos seis meses no transmiten el virus.

La mayoría de las personas con VIH toman una píldora combinada una vez al día, pero otras pueden tomar hasta cuatro, según sus necesidades de salud específicas.

Se recomienda a todos que comiencen el tratamiento inmediatamente después de ser diagnosticados.

En la actualidad,36,9 millones de personas viven con VIH en el mundo, según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida).

«¿Estás limpio?»

«Una cosa que me da escalofríos y hace que ponga los ojos en blanco es cuando la gente te hace en una aplicación la siguiente pregunta: ‘¿Estás limpio?’«, dice Aled.

Lo que con eso le quieren preguntar, dice el joven, es si puede transmitir el virus.

Pero «la palabra directamente opuesta a limpio es sucio. ¿Entonces ahora me vas a decir que estoy sucio?».

También asegura que recibe otros mensajes más agresivos, como por ejemplo: «¿Qué estás haciendo aquí?», «no deberías estar aquí», «no deberías tener sexo» o «no deberías buscar una relación».

BBC «¿Estás limpio?» es una de las preguntas que más le incomoda a Aled.

Aled, quien se define en su perfil de Twitter como un activista en la lucha contra el VIH/Sida, dice que se ha curtido con los años.

«Suelo adelantarme a algunas de las preguntas que la gente me hace y me hice más fuerte para poder responderles todo el tiempo».

Y este es su consejo para quienes le hacen esas preguntas: «Simplemente recuerda que te estás comunicando con otra persona. Es otro ser humano que está recibiendo una información, no solo una foto en la pantalla de tu celular».

«Pregúntate a ti mismo si le harías esa pregunta cara a cara».

«Y si la respuesta es ‘no’, tal vez entonces tampoco deberías formularla a través de una aplicación».

BBC Aled prefiere ser abierto sobre su condición de VIH positivo.

8 cosas que no deberías decirle a alguien con VIH/Sida

La BBC entrevistó a varias personas portadoras del virus que aseguraron que estos son algunos de los comentarios que más le hacen… y que más incómodos les resultan:

¿Cómo te contagiaste?

¿Cuánto tiempo te queda?

¿Pero entonces no podrás volver a tener sexo?

Deberías decírselo a la gente directamente

¿Si comparto una bebida contigo me contagiaré?

Debes ser promiscuo

¿Nunca podrás tener una familia?

¿Desearías que nunca te hubiera pasado?

Fuente: BBC Ideas

