Luis Fernando Copete es una de las notables ausencias de la Selección de Futbol para el debut de la Liga B de Naciones ante San Vicente y las Granadinas (5 de septiembre) y Surinam (8 de septiembre). El central es titular indiscutible en el Always Ready de Bolivia, pero el seleccionador Henry Duarte lo dejó fuera de la convocatoria aduciendo que cometió muchos errores durante la Copa Oro 2019.

“No creo que mi no convocatoria esa por eso (los errores ), creo que eso va más allá, se basa por otras cosas, ¿qué cosas? No lo sé, pero creo que no es por lo futbolístico. Si hablamos de errores, hubo jugadores que de verdad cometieron errores desde la disciplina hasta lo futbolístico porque no estuvieron a la altura del torneo y los partidos que se hicieron, no demostraron nada y siguen estando en la Selección”, ejemplificó Copete previo al duelo que su club perdió 2-4 ante San José con él en la alineación.

Copete indicó que no desea generar ningún tipo de polémica en torno a la Azul y Blanco porque tiene dos partidos importantes para su objetivo de ascender a la Liga A de Naciones. “No lo tomo a mal, estoy tranquilo. Estoy haciendo las cosas bien en mi club. De todas maneras, el equipo me había dicho que iban a pedir permiso para que no viajara por todo lo que nos estamos jugando en el club (clasificación a Copa Sudamericana) y porque ando unas molestias y no he podido descansar. Sea como sea, uno siempre espera que lo llamen, pero si dice que por errores no lo veo así, en los cuatro partidos que jugamos —contra Argentina y Copa Oro— estuve acertado, creo que tuve un buen desempeño”.

Alegre por convocatoria joven

El seleccionado nacional señaló que respeta la convocatoria y que seguirá trabajando en su club de la misma forma para mantener su nivel de juego y estar listo por si es tomado en cuenta en la próxima fecha FIFA. “Seguiré en lo mío, como siempre he dicho, yo hablo dentro de la cancha. Respeto la convocatoria, me alegra que se haya convocado a jugadores nuevos, jóvenes, que eso es muy bueno por lo que se dice de la renovación de la Selección”.

“Hay que ir viendo otros jugadores para ver si están a la altura de los partidos. Es importante que le den la oportunidad a ellos y que lo puedan hacer de igual manera o mejor de lo que uno lo hace. Espero que ellos pueden dejar el nombre de Nicaragua en alto, hacer las cosas bien y que puedan ganarse la oportunidad de seguir en la Selección”, afirmó Copete.

Otra vez ausente

El central Luis Fernando Copete quedó fuera de una convocatoria de la Selección de Futbol, sin estar lesionado, por segunda vez desde que debutó en 2014.

A mediados del año pasado, al seleccionador nacional le dijeron que Copete estaba involucrado en el supuesto amaño de la Azul y Blanco en la Copa Oro 2017, el técnico aseguró que realizó una investigación particular sobre ese caso y resultó que estaba limpio.

Esta vez no lo convocó porque supuestamente cometió muchos errores en la Copa Oro, sin embargo Copete fue uno de los jugadores mejor valorado dentro del discreto nivel del equipo nacional en el torneo.