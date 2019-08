Hong Kong: Liberados bajo fianza activistas prodemocracia

Dos dirigentes de las protestas por la democracia en Hong Kong fueron liberados bajo fianza el viernes, cuando las autoridades también negaron la autorización para celebrar una importante marcha prevista para el sábado.

Joshua Wong y Agnes Chow deberán responder a cargos de participar e incitar a otros a participar el 21 de junio en una manifestación no autorizada frente a una comisaría. Wong también está acusado de organizarla.

Wong es secretario general del grupo de derechos humanos que aboga por la autodeterminación de Hong Kong, Demosistó, y Chow es miembro destacado. Wong fue uno de los líderes estudiantiles de las manifestaciones prodemocráticas en 2014 conocidas como «la revolución de los paraguas». Por ello fue a la cárcel. Había sido liberado poco tiempo antes de que comenzaran las recientes protestas que han remecido a Hong Kong.

Habían sido arrestados el viernes.La policía dijo que están siendo investigados por su papel en una protesta no autorizada del 21 de junio frente a una estación de policía. Ambos enfrentan cargos potenciales de participar en la demostración e incitar a otros a unirse a ella. Wong también está siendo investigado bajo sospecha de organizarlo.

La marcha del sábado, en el quinto aniversario de una decisión de Beijing de no permitir elecciones totalmente democráticas para jefe de gobierno de Hong Kong, fue cancelada la cancelaron después que una junta de apelaciones denegó el permiso.

