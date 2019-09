Menores de edad principales víctimas del dengue

Siete años tenía la víctima más reciente del dengue que se registró este 29 de agosto en Managua. El niño, que vivía en el distrito VII de la capital, murió las 2:30 de la tarde. Con este caso, las cifra de menores fallecidos en lo que va del año por la epidemia asciende a 12, de las 15 muertes contabilizadas, números que crecen aceleradamente desde julio, cuando el país se declaró en alerta epidemiológica.

Estas cifras evidencian una vez más de que los niños menores de 15 años son más vulnerables ante la letal enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. La razón radica en la falta de defensa en el cuerpo de los niños, en comparación con los adultos, según explica el epidemiólogo Leonel Argüello. “(Los niños) no se han expuesto a tantas enfermedades y no tienen suficiente anticuerpos. El virus ataca igual a niños y adultos pero las defensas que tiene un adulto es mayor que las defensas que puede tener un niño”, enfatiza.

Una de las observaciones que hace Argüello es que no se ha dado a conocer las causas específicas por las que está falleciendo los menores. «De paro cardíaco, a todos se nos para el corazón, y por eso nos morimos. Pero no se ha profundizado si estos niños se mueren por la forma grave del dengue tipo hemorrágico o por la forma grave del dengue tipo shock», resalta.

Mutaciones en el virus

Las estadísticas de casos de dengue y muerte de este año son alarmantes. Del 12 al 18 de agosto el Minsa dio a conocer, mediante su Boletín Epidemiólógico, 3,552 casos confirmados, un aumento del 372 por ciento en comparación al mismo período de 2018, cuando se contabilizaban 744 casos.

Se estima que una de las razones por la que esta ola de dengue no ha podido controlarse es porque el virus ha tenido variantes que lo ha hecho más agresivo y a la vez resiliente, es como si se tratara del virus tipo dos.

Las cifras mantienen en alerta a las autoridades de salud que han extremado las medidas de servicio y han redoblado el número de personal en los hospitales para poder dar cobertura a la demanda de los pacientes. Un promedio de 200 pacientes sospechosos con dengue son atendidos diariamente en el Vélez Paiz, de acuerdo con un médico que trabaja en ese hospital. Managua, una de las ciudades con mayores casos, le sigue Masaya y Estelí. Sin embargo, esta enfermedad está afectando a toda la región centroamericana. Honduras es otro de los países golpeados por la epidemia.

Leonel Argüello subraya que, a pesar del número de muertos las personas no se han tomado en serio la epidemia. «La enfermedad la va a controlar cada quien en su casa, eliminando los criaderos de zancudo. Aquí no hay Ministerio de Salud de Nicaragua ni de ningún lugar del mundo que sea capaz de controlarla si la población no participa».

Cada mosquito puede producir mínimo 900 zancudos, de los cuales al menos 500 son hembras que estarán listas en 24 horas para picar a una persona, y en una semana transmiten la enfermedad.

Durante los primeros cinco días dengue, los pacientes deben usar mosquitero y repelentes para evitar que los mosquitos lo piquen y este su vez se siga transmitiendo la enfermedad, recomienda Argüello.

Los síntomas más comunes del dengue son dolor de cabeza, fiebre, náuseas, rash. Sin embargo,vómito, dolor abdominal, manifestación de algún tipo de sangrado en encías, nasal u otro y debilidad muy marcada, reflejan signos de alarma.