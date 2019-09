Holanda propina la primera derrota a Nicaragua en el Mundial Sub 18

Holanda cortó la inspiración nicaragüense al ganar 4-2 en el tercer partido del Mundial Sub 18 en Corea del Sur. No había dudas de la superioridad holandesa, pero se estaba a la expectativa de que la tropa pinolera continuara sorprendiendo. No obstante, se chocó con un conjunto de mejor pitcheo, mayor bateo: en síntesis merecía la victoria. Walter Solís intentaba desde la colina bajar la intensidad rival, pero la ofensiva lo superó en el primer episodio: imparable y cuadrangular de Darryls Collins con Tyriq Kempt circulando. Y si no era suficiente, el jardinero izquierdo, Felipe Aguilar, sufrió una lesión cuando recortaba un doble, quedó tendido en el césped y la tropa de Ramón Padilla perdía a su mejor bateador del torneo.

Se trató de reaccionar en la segunda entrada con base por bolas a Elián Rayo, sencillo de Jorge López, pero a pesar de los apuros que pasaba el lanzador, Padilla decidió mandar a tocar a Gustavo Arana, quien falló tras una atrapada de la tercera base en foul. Una vez más cuando parecía que se disipaba el ataque pinolero, Róger Leytón empujó con sencillo a Elián Rayo desde la segunda.

En la cuarta entrada, Solís iba a salir explotado. Recibió cuatro imparables y el juego ya estaba 3-1. Entró Samuel Mendoza al relevo con bases llenas y un out. El muchacho se fajó en medio de la presión. Un fly de sacrificio y un ponche acabó con el momento holandés. El desafío se fue colgando de ceros y situaciones que pudieron terminar en mordisco de ambos equipos, sin embargo fue hasta el octavo episodio cuando Nicaragua descontó otra carrera. Tras sencillo de Cristian Moreno, aprovechó un wild pitch con un out para avanzar a segunda. Ya con dos outs, Elián Rayo despertó: doble al jardín izquierdo para sumar otra carrera.

Walter Solís cargó con la derrota y Elián Rayo junto a Carlos Bravo fueron de lo más destacado del equipo con dos imparables cada uno, entre ellos un doble y un triple, respectivamente.

Nicaragua acumula dos triunfos y una derrota y aún le falta enfrentar a los dos equipos más complicados: Corea del Sur y Canadá.