Justin Verlander lanza no hitter por tercera vez en su carrera

Aunque con uniforme distinto pero en el mismo escenario, Justin Verlander volvió a mezclar precisión con poderío, hasta el extremo de tocar el cielo, ocho años después.

Verlander (17-5) lanzó su tercer juego sin hit ni carrera este domingo 2×0 ante los Azulejos, a quienes ya había hecho lo mismo el 7 de mayo del 2011 y justo en el Roger Centre de Toronto.

El “as” de los Astros aderezó una jornada de 120 lanzamientos, con 14 ponches, mientras una base que otorgó a Cavan Biggio con un out en el primer episodio, le privó de una presentación perfecta en tierras canadienses.

El diestro de 36 años fue exigido hasta el extremo. Los Azulejos dieron trabajo a su bullpen muy temprano, tras la salida del abridor Wilmer Font en el cuarto inning y la pizarra se mantuvo 0-0 hasta el noveno.

Pero ante el cerrador (exastro) Ken Giles (2-3), Alex Bregman abrió con un doble y tras dos outs, el venezolano Abraham Toro botó la bola por el jardín izquierdo, mientras Verlander completaba su hazaña.

Verlander es el sexto lanzador con al menos tres no hitters. Une su nombre a Nolan Ryan (7), Sandy Koufax (4), Bob Feller (3), Cy Young (3) y Larry Corcoran. Y es el octavo tirador en lanzar un no hitter con equipos distintos.

Para Houston este es su segundo no hit no run del año. El 3 de agosto, Aaron Sánchez se combinó con Will Harris, Joe Biagini y Chris Devenski para lanzar un doble cero a Seattle, derrotado 9×0.

Justin Verlander lanzó su primer no hitter contra Milwaukee 4×0 el 12 de junio del 2007. El segundo lo consiguió el 7 de mayo del 2011 ante los Azulejos 9-0. Verlander inició su faena con una recta a 93.6 millas y cerró con una a 96.9, ambos envíos ante Bo Bichette.

Base por bolas a Cheslor

El nicaragüense Cheslor Cuthbert recibió una base por bolas en su única oportunidad este domingo ante los Orioles, derrotados 6-4 por Kansas City. El costeño salió de emergente en el séptimo por Ryan O’Hearn y recibió boleto. Su promedio quedó en .247.

Cuthbert, quien tampoco actuó como titular en el partido del sábado, continúa con 69 hits en 279 turnos, con 21 carreras anotadas y 34 impulsadas. Ha disparado 13 dobles y ocho jonrones, con 14 bases y 59 ponches en 74 partidos jugados.

Los Mellizos Minnesota le ganaron 8-3 a los Tigres de Detroit, tras anotarles cinco veces en el segundo episodio, pero no conectaron ni un jonrón, por lo que su récord continúa en 268 cuadrangulares en la temporada. Michael Pineda (11-5) se llevó la victoria.

Tampa Bay pasó encima de los Indios de Cleveland, con Charlie Morton llegando a 14 victorias, justo el día en el que regresó a la colina el venezolano Carlos Carrasco, diagnosticado con leucemia. Nate Lowe (6) se llevó la cerca por Tampa.

Un día después de hacer historia, al llegar a 30 jonrones en batazos consecutivos (back to back) Juan Soto y Anthony Rendon, volvieron a tumbar la cerca y ayudaron a Washington en una victoria 9-3 sobre los Marlins, con Patrick Corbin (11-6) en la loma.

Christian Yelich disparó su jonrón 42 de la temporada, en el triunfo 4-0 de los Cerveceros sobre los Cachorros. Jay Jackson (1-0) se anotó la victoria en relevo de Gio González. Yelich le pegó el jonrón a Craig Kimbrel con dos abordo y llegó a 92 impulsadas.

Yanquis sacan victoria del bolsillo

Los Yanquis llegaron al octavo episodio perdiendo 4-0 ante los Atléticos, pero con un ataque en el que resaltaron jonrones de Brett Gardner (19) y Mike Ford (10), se alzaron con un éxito 5-4 de forma dramática y se llevaron la serie 2-1 en el Bronx.

La primera parte del partido fue un duelo entre A. J. Happ y el recién incorporado Sean Manae por Oakland. Y mientras el bullpen de los Yanquis parpadeó a través de brazos no caracterizados, Oakland amplió su ventaja a 4-0 con jonrón de Matt Olson (28).

Los neoyorquinos anotaron tres veces en el octavo, destacado un sencillo de dos carreras de Didi Gregorius y luego pisaron el plato dos veces en el noveno, siendo los batazos de Gardner y Ford los decisivos ante el cerrador de los Atléticos Liam Hendricks.

