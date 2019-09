Sigue el éxodo de nicaragüenses

La crisis sociopolítica que vive Nicaragua sigue generando un gran éxodo. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) detalla que 88,000 nicaragüenses están en el exilio.

El sociólogo Cirilo Otero manifestó que Nicaragua durante años ha pasado por oleadas de migración, pero la actual es muy fuerte.

“Efectivamente nosotros hemos tenido tres tipos de modelos de migraciones, hemos tenido caravana en tiempos de conflictos políticos, hemos tenido el modelo que busca mejores ingresos y la persecución política; también ha habido migración cultural, pero es muchísimo menor, y en esta ocasión estamos viendo que la gente se va por persecución y muchas de estas personas ya no van a regresar”, dijo.

Otero manifestó que la ola migratoria propiciada por la crisis sociopolítica es tan diversa, que en Costa Rica, uno de los destinos más frecuentes, se ven jóvenes que eran estudiantes, campesinos, políticos y profesionales de todo tipo.

“Hay un exceso de personas paseando, otras viendo qué hacen, otras haciendo trabajo político y otras que nunca habían salido de su casa, me refiero a los campesinos y esos están bien fregados porque no muy fácil van a trabajar (…) hay muchos profesionales, eso demuestra que perdimos, porque ellos ahora contribuyen al Producto Interno Bruto costarricense y no al nicaragüense”, sostuvo.

Otro destino que buscan los nicaragüenses es Estados Unidos. Recientemente el Centro de Información de Acceso de Registros Transaccionales (TRAC), de la Universidad de Syracuse de Nueva York, dio a conocer que se tramitan 6,393 casos de deportación a nicaragüenses entre octubre 2018 y septiembre 2019.

Desempleo provocará más migración

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) señala que el aumento del desempleo es lo que precisamente dará paso a una segunda oleada de migración, tras la registrada el año pasado cuyo origen fue la migración por conflicto.

Según Funides, este año la ola migratoria va a continuar, sin embargo, las razones por las que migrarán los nicaragüenses serán diferentes: “El año pasado (2018) migraban porque estaban en riesgo, este año van a migrar porque no van a encontrar trabajo, porque los efectos económicos van a ser tan graves que no van a encontrar oportunidades laborales y van a tomar la decisión de migrar”.

“Comúnmente migra la gente que es más apta para el mercado laboral, se nos van los mejores recursos. De acuerdo con la encuesta de octubre, en uno de cada cinco hogares al menos uno de sus miembros había migrado”, explica Funides.

Tras esta estampida de exiliados, el país sufrirá un fuerte impacto económico, analizan expertos. De los 6.3 millones de habitantes que conforman Nicaragua, el 60 por ciento son jóvenes que pertenecen a la población económicamente activa (PEA), uno de los sectores de los que más se han “fugado”.

Expertos señalan que el desplazamiento forzado continuará en la medida que la crisis se extienda y sus efectos económicos se acentúen.

Mientras tanto, Acnur sigue haciendo énfasis en que el retorno de personas solicitantes de refugio debe ser voluntario, sin ningún tipo de coerción física, psicológica o material que los obligue a regresar a su país de origen.