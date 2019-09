Instituto de Turismo gasta nueve millones de córdobas en viajes al extranjero

Este año el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) tiene presupuestado gastar 9 millones de córdobas en la compra de 131 boletos aéreos, con el fin de promocionar a Nicaragua y retornar a los años de bonanza que tenía el turismo antes de la crisis sociopolítica.

A través del Sistema de Contrataciones del Estado (Siscae) LA PRENSA pudo constatar que entre enero y agosto se han comprado 89 boletos para extranjeros, entre periodistas, mayoristas y expositores, invitados a participar en eventos de proyección turística.

Asimismo, entre enero y agosto se han comprado 42 boletos para funcionarios del Intur, que participan en distintas actividades de promoción al turismo.

Además de la fuerte inversión que se está haciendo en boletos aéreos, Intur se tiene que hacer cargo de los gastos de alojamiento y alimentación, ya sea de las personas que viajen o de las personas que sean invitadas al país.

En el caso de la compra de boletos para funcionarios nicaragüenses, se observa que además de Anasha Campbell Lewis, codirectora del Intur, también hay boletos a nombre de Flora Karina Ramírez, Ana Carolina García y Nahiry Silwany González.

Los destinos donde se ha promovido el turismo nicaragüense son Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Estados Unidos (Los Ángeles y Miami), Canadá, España (Madrid), Alemania, Rusia, Reino Unido y Cuba.

Tres países con nivel 3 de alerta para Nicaragua

De esos 16 países, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido mantienen el nivel 3 de alerta para los ciudadanos que deseen visitar Nicaragua, y se les sugiere “reconsiderar su viaje”.

Es por esa razón que la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) considera que mientras no haya una solución a la crisis sociopolítica, Nicaragua se seguirá viendo como un país en conflicto, lo que aleja a los turistas.

“A pesar que los gobiernos relajaron esas medidas (las alertas), todavía Nicaragua sigue estando percibido como un país con problemas y a nosotros nos consta eso”, dijo Lucy Valenti en una entrevista con LA PRENSA, recientemente.

Hasta el momento, no hay estadísticas oficiales sobre cómo cerró el sector el año pasado y cómo ha evolucionado en el primer semestre de este año.

Sin embargo, Canatur estima que el año pasado vinieron 975,000 turistas (en el 2017 llegaron al país 1.7 millones de turistas). Asimismo, señaló que el sector el año pasado generó 475 millones de dólares (en el 2017 fueron 840 millones de dólares).

Compra de boletos para invitados al Nicatur

La última inversión más fuerte que se hizo en gastos de viajes es para la Feria Nicatur 2019, para la cual se han invitado a 77 personas. La compra de boletos se hizo el 30 de agosto, a través de una contratación simplicada, por un monto de 4.3 millones de córdobas.

Sin embargo, Anasha Campbell, codirectora del Intur, dijo a medios oficialistas que se ha invitado a sesenta mayoristas y 31 medios, aunque en el contrato solo sale la compra de 77 boletos.

Estrategia es política

El catedrático y economista Luis Murillo señala que el sector turismo ha sido uno de los más afectados con la crisis sociopolítica y mientras no se restablezca la confianza en el país, toda inversión que se haga será botar el dinero.

“El sector tiene como base lo que es la confianza y la estabilidad en un país, antes de la crisis el turismo era un pilar de la economía y venía creciendo sólidamente, sin embargo, en la actualidad el sector ha caído un 80 por ciento”, dijo Murillo.

Explicó que dado que el principal emisor de turismo es Estados Unidos, que mantiene su alerta, el sector sigue deprimido.

“Entonces la mayor parte de la actividad que se ha mantenido es la de los compatriotas que viven fuera y vienen acá al país y cierto turismo interno, pero prácticamente la actividad se ha derrumbado, entonces lo que está haciendo el Intur responde más a una estrategia de tipo político, porque mientras no se recupere la confianza en este país, prácticamente el sector turístico no levantará cabeza, es como echar el dinero a la basura porque no es una cuestión de mercado, sino de origen político, que genera desconfianza”, agregó.

Turismo de apariencia

Pese a que el régimen Ortega-Murillo quiere aparentar que el turismo se ha reactivado, el Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2019-2022 del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) revela que el dinamismo que durante año exhibió el turismo, no se volverá a ver hasta 2021, cuando varios indicadores logren ubicarse a nivel de 2017, es decir, antes del estallido de la crisis política en abril 2018.

Con ello, la industria del descanso y el ocio acumulará cuatro años de rezagado respecto a 2017. El problema es que el régimen incluso prevé que en 2019 el sector caerá a un nivel mayor que en 2018 y que el próximo año iniciaría el proceso de recuperación.