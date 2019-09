Dorian se convierte en huracán categoría 5, lo que lo hace «extremadamente peligroso»

El huracán Dorian se fortaleció este domingo a categoría 5, la máxima posible, con vientos de 267 kilómetros por hora cuando está por llegar a las Islas Ábaco, en Bahamas, informaron meteorólogos estadounidenses.

«#Dorian es ahora un huracán de categoría 5», dijo en un tuit el Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami. «La pared del ojo de este huracán catastrófico está a punto de golpear las Islas Ábaco con vientos devastadores», agregó. Se espera que la tormenta, que avanza lentamente, permanezca sobre Bahamas este domingo y gran parte del lunes, arrojando hasta 60 centímetros de lluvia en algunas áreas y provocando olas de 3 a 4,5 metros de altura, dijeron los meteorólogos. Bahamas está en una situación «muy peligrosa», dijo Ken Graham, director del NHC, en una transmisión por Facebook, instando a los residentes a cumplir con las medidas de seguridad de las autoridades locales.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami, advirtió en su boletín de las 05H00 GMT que el potente ciclón impactará este domingo «cerca de o sobre» las islas Gran Bahama y Abaco, en el noroeste del archipiélago.

Here are the latest Key Messages on Hurricane #Dorian. Storm surge and hurricane watches have been issued for portions of the Florida east coast. The latest full advisory is available at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/d6VjAX38lA

