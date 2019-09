Doña Flor, la señora del huipil, denuncia haber sido detenida por la PO por andar la bandera de Nicaragua en su bolso

Aunque Flor Ramírez se cubría el rostro con una pañoleta azul y blanco mientras bailaba los sones de la marimba en las protestas cívicas,como una forma de protección para evitar represalias, con las detenciones policiales de las que ha sido víctima, su rostro es del conocimiento de la fuerza policial, que ejerce un asedio constante hacia ella, a tal punto que la han detenido por cuatro ocasiones; la última, fue el viernes pasado, cuando la trasladaron al Distrito Cuatro y la mantuvieron retenida durante unas tres horas.

Ramírez esperaba su transporte en una parada de buses en el sector de Larreynaga, cuando miró que de una camioneta blanca Hilux sin rotulación policial, se bajaron dos oficiales mujeres, que le dijeron que la acompañara al vehículo porque tenían que hacerle unas preguntas. Ella se mostró sorprendida porque no entendía el porqué la estaban deteniendo, ni porqué la querían interrogar sino había cometido ningún delito, por lo que se negó a acompañar a las policías.

«No tengo porque subirme ahí -la camioneta- y ustedes no tienen una orden de arresto en contra mía, si ustedes me presentan una orden de arresto, yo me subiría (…)», les dijo. Ella intentó tres veces avanzar para tomar algunas de las rutas, pero las policías se lo impidieron, y hasta le dijeron que ellos la iban a llevar a su lugar de destino, propuesta que rechazó.

Una de las agentes revisó su bolso, a lo que ella le replicó que era un abuso y encontró su bandera de Nicaragua; ese fue el «delito» para que llamaran a una patrulla y seis oficiales armados: le pusieron los brazos hacia atrás para enchacharla y le dieron un golpe en la zona de las costillas, y otro en la pierna, puesto que en todo momento se resistió.

La trasladaron al distrito Cuatro de la PO, y la llevaron a una oficina de investigación, donde un oficial le preguntó para dónde se dirigía cuando la capturaron, qué estaba haciendo en la parada, a quiénes esperaba. Ella les dijo a los oficiales que no era delito portar su bandera, a lo que respondieron que ella no tenía derecho de cargarla. Finalmente, la dejaron ir, le regresaron sus cosas, incluyendo su teléfono que se lo habían revisado, pero no la bandera.

Ramírez denuncia que ella es víctima del constante asedio policial, y que siempre hay policías alrededor de su casa.

