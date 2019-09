Después de cuatro años consecutivos entrenando con equipos juveniles y asistente técnico la pasada temporada con el CD Cabecense de la Tercera División de España, el nicaragüense Alex Bendaña piensa poner una pausa para dedicarse a intercambiar ideas con colegas, pero no cierra las puertas a ningún oportunidad que se presente. «En el futbol cualquier día te llaman y tenés que estar listo».

Bendaña, de 27 años, optó por la carrera de entrenador buscando emociones más fuertes que surgieron conociendo el futbol nicaragüense y lleva en el corazón haciéndolo mantenerse pendiente de lo que pasa a la distancia desde donde ha visto como ha crecido en los últimos años de la mano del costarricense Henry Duarte. «El crecimiento de la Selección está a la vista de todos. Creo que el grado de exigencia es mayor, pero no solo exigencia desde la afición, sino que el futbolista se exige más, está más motivado para jugar en la Selección porque hoy en día las victorias han llegado».

«Nicaragua sale como favorita en algunos partidos e intenta competir en la medida de lo posible. Se ha trabajado bien la continuidad de un proyecto, que por más que hoy en día intenten desprestigiar lo logrado por este entrenador y este grupo humano llegará el momento en que verdaderamente reconozcamos lo que hemos vivido los últimos años», asegura Bendaña.

¿Nicaragua está obligada a ganar a San Vicente en debut en la Liga de Naciones?

Estamos ante rivales que son igual que nosotros en un mal día nos pintan la cara o en un mal día de ellos lo hacemos nosotros. Cuando te ves con esos países del Caribe que tiene quizás pocas características a su ventaja y la saben usar muy bien y te pueden dar la sorpresa. Cuando no existen individualidades que marquen diferencia, que es el caso nuestro y de esas islas, por más que tengamos un equipo con un estilo más definido y con cierto tipo de jugador, no es razón para ponernos la medalla de favoritos y sobre todo cuando no contamos con el aspecto físico que si cuentan la mayoría de los países del Caribe. La misma razón por la que Jamaica le puede complicar un partido a México, San Vicente nos lo puede hacer a nosotros. Ahora, Nicaragua está en un proceso generacional y todo relevo generacional paga derecho de piso.

A pesar de todo, el ciclo de Duarte parece estar terminando y su salida podría adelantarse si no se le dan los próximos resultados…



El mismo Henry debe estar consciente que el futbol tiene muy poca memoria. Todos queremos mantener los resultados y eso le ha llevado a ese punto crítico. El público y los jugadores no siempre van estar contentos. Me ha sorprendido la falta de confianza, agradecimiento y por momento la falta de respeto considerando todo lo que ha hecho por Nicaragua. Si yo estando fuera he alcanzado a percibir muchos puntos en lo que Henry Duarte ha promovido el futbol nicaragüense en general, el que está adentro debería tener memoria hacia eso y darle ese beneficio de duda ante una convocatoria y decisión, no siento que ha sido respaldado, lo he sentido muy solo. Siento que la federación, su cuerpo técnico, los capitanes de Selección, los periodistas especializados y la misma afición ha salido en defensa o argumentar lo que Henry Duarte ha hecho por Nicaragua y eso no transmite un buen inicio para esta última etapa de su proceso.

El escándalo de Copa Oro y los cuestionamientos en la última convocatoria parecen tener a Duarte en la mira de todos, ¿Si no sale líder de Liga de Naciones debería salir antes del cargo?



Todos tenemos que partir de la visión que todos están dando lo mejor de sí. No hay ningún precedente para considerar que va en contra del beneficio del futbol nicaragüense. El futbol tiene interioridades, visiones del entrenador que no las entiende el que no está en el día a día. Pero tenemos que partir en que Henry Duarte no quiere perder, vela por el futbol nicaragüense, es su trabajo y todas las decisiones que toma las hace por el bien de su trabajo, se equivocará o no, pero eso lo van a decir sus resultados. Henry se juega irse con resultados positivos, pero los resultados siguientes no deberían opacar lo que ha logrado con Nicaragua. Una salida anticipada no le haría un buen homenaje al mejor entrenador en la historia de la selección. Estos son los momentos en que la federación debería tener más sensatez y los jugadores más consecuentes con lo que se ha logrado en conjunto con el liderazgo de Duarte.