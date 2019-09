José Adán Aguerri movilizó votos a favor de sus cuadros dentro de Cosep

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) celebró este miércoles unas reñidas elecciones de seis cargos en la junta directiva, en la que este año su presidente, José Adán Aguerri, habría movilizado votos a favor de los candidatos que respaldaba, en una medición de fuerza entre los que aspiran a cambios internos en la cúpula y los que se mantienen incondicional con el máximo dirigente empresarial, según conoció este Diario.

En las elecciones de este miércoles se escogieron a tres vicepresidentes, un tesorero, un fiscal y un secretario, cuyas plazas se renuevan cada año, a través de votos secretos.

La silla más reñida fue la primera vicepresidencia, la que fue disputada por el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy, y la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Lucy Valenti, quien no logró quedarse con el escaño. Healy pudo reelegirse con 35 votos a favor.

Este año, según conoció LA PRENSA, de manera inusual asistió la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) que en años anteriores no participaba y además Aguerri decidió hacer uso del derecho a voto, cuando antes decidía mantenerse al margen en las votaciones.

Esta semana Aguerri había explicado que solo las cámaras miembros directos tenían derecho a voto. No obstante, según el sitio web del Cosep, Asobanp no es miembro directo sino cámara concurrente, por lo que no habría tenido derecho a votar, sin embargo se desconoce si está cambio de estatus.

Las otras dos vicepresidencias no tuvieron competencias. Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), fue reelecto por unanimidad como segundo vicepresidente y en la tercera vicepresidencia quedó por unanimidad José Ángel Buitrago, presidente de Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan).

Buitrago relevó en la tercera vicepresidencia a Ernesto Baltodano, de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda).

La elección de los otros puestos también fue reñida. En la Secretaria de Cosep Ximena González, presidenta del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde), fue reelecta tras disputar el puesto con Carlos Bendaña, presidente de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehiculos Automotores (Andiva).

En el puesto de Tesorería, quedó Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), quien compitió con Sergio Murillo, presidente de la Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), quedando en el puesto Jacoby. Hasta ahora este puesto era ocupado por Armando Segura, director ejecutivo de Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic).

En el puesto de Fiscal, que antes era ocupado por Jacoby, participó Lesli Martínez, presidenta de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC) contra la presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN), Carmen Hilleprandt, quedando Martínez.

La elección de la Junta Directiva este año era determinante, porque de los resultados de esta elección se pondría a prueba el nivel de respaldo que aún conserva José Adán Aguerri, quien el próximo año vence su periodo de tres años como presidente del Cosep.

El cabildeo es parte del proceso, dice Anitec

Tras concluir la elección, Aguerri dio entrevista a los medios, dejando entrever su molestia con los medios que han criticado la falta de relevo en la presidencia por casi 13 años.

“Primero contento por lo que sucedió esta mañana contrario a lo que se quizo vender mediáticamente y en la redes, hoy ha salido un Cosep fortalecido, un Cosep donde tenemos hoy seis personas, cuatro que pertenecían a la directiva el año pasado, que decidieron postularse otra vez este año, se reeligieron para un año más y las dos personas que decidieron no reelegirse, esas dos personas fueron las que salieron y se nombraron dos nuevas personas, pero además primera vez tenemos una directiva con dos mujeres dentro del grupo”, sostuvo Aguerri.

Cuando se le preguntó a Aguerri sobre si pensaba reelegirse el próximo año dijo: “no nos adelantemos, vamos a esperar el año que viene, veamos primero como salimos de la crisis”.

Pero si es un hecho que se cabildeó, lo que fue interpretado por Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (ANITEC) como parte del proceso democrático.

“El proceso fue muy democrático diría yo y el hecho es que la Junta directiva del Cosep quedó bien reestructurada, con gente nueva y gente que consideró seguir trabajando (…) en las cámaras no hay ningún conflicto (como se mencionó), cabildear por tu delegado o por tu candidato yo no veo como conflicto, que usted y yo estemos cabildeando por uno u otro postulante para mí es parte de ese juego democrático, decirte apoya a mi candidato es parte de la transparencia y del juego democrático”, dijo García.

Por su parte Michael Healy y Sergio Maltez se mostraron satisfechos con la elección, al señalar que el proceso fue transparente como en años anteriores.

“Fue un proceso de elección transparente, en la cual cada persona trabajó por su propuesta, creo que es lo más sano que debe haber, es el ejemplo que el país debería de tomar, hacer una elección democrática, transparente, si creemos que tenemos mejorar y por eso estamos aquí”, dijo Maltez.

Por su parte Healy dijo: “Primero que todo agradecerle a todas las cámaras de Cosep que apoyaron mi elección como primer vicepresidente, segundo seguir trabajando en lo que venimos trabajando, que es el fortalecimiento de sector privado, la unidad del sector privado, mantener esa unidad, yo creo que hoy es un ejemplo que en el Cosep si hay democracia, donde se elijen a las personas de acuerdo a sus estatutos”.