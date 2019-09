Depósito Vehicular de Managua está lleno de chatarra y vehículos abandonados

Un carro carcomido por el sarro. Otro sin puertas, sin vidrio. Una moto envuelta en la maleza. Es parte de lo que hay en el Depósito Vehicular de Managua, que a seis años y medio de haber empezado a funcionar está lleno.

El deterioro de los vehículos “presos” en el Depósito es evidente y en parte es por el tiempo que llevan en el sitio, donde están a la intemperie; además que, según algunas personas que han tenido retenidos sus carros y motos en el lugar, les quitan o cambian piezas y les sacan combustible del tanque.

Ante esta situación, el concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Agustín Cedeño, propone que se otorgue una amnistía a todos los dueños de vehículos retenidos y se les entregue sin cobro alguno, porque con la crisis económica que atraviesa el país es difícil que alguien pague toda la cuenta acumulada.

“Yo llamaría a los dueños de vehículos y les diría que les doy dos meses para llevarse lo que quedó, porque hay carros que están sin puertas y motos solo con el chasis. Que no paguen nada porque la crisis no le deja a uno ni pagar una multa de tránsito. Ya si no vienen en esos dos meses, yo después lo mando a una subasta, en donde participe cualquier interesado en la compra”, aconseja Cedeño.

El garaje municipal fue creado en marzo de 2013, principalmente con la intención de llevar a los automotores encontrados mal estacionados en la ciudad (en bulevares y aceras), los que se encontraran in fraganti botando basura en la vía pública o los envueltos en fatales accidentes de tránsito, que en vez de estar afuera de la delegación policial, estuvieran en un lugar acondicionado por la Alcaldía.

Sin embargo, el funcionamiento del mismo se distorsionó y esto creó inconformidad en la población, debido al abuso de la Alcaldía y Policía Orteguista al recetar el Depósito por cualquier infracción de tránsito y además de cobrar un servicio de grúa, aunque este no se utilice a la hora del traslado.

Estas situaciones han sido denunciadas ampliamente y en 2016 el entonces concejal del Partido Liberal Independiente (PLI), Alfredo Gutiérrez, formalmente propuso ante la administración de Daysi Torres la amnistía vehicular. Pero su moción no prosperó al ni siquiera ser tomada en cuenta para discusión en la agenda de las sesiones municipales.

Es necesario revisar el funcionamiento

Otra persona que recomienda la amnistía, la cual debería ser aprobada por el Concejo Municipal, es Rubén Arriola, director de consultoría del Gestor al Consumidor, tras señalar que desde su inauguración ha sido solo un instrumento recaudatorio de la Alcaldía, cuyos ingresos totales que genera se mantienen en absoluto secreto.

“Actualmente el Depósito tiene más chatarra que la misma Chureca (el relleno sanitario de la capital), porque hay carros que tienen años de estar ahí y sabemos el daño que sufren con el paso del tiempo. Esos carros ya no funcionan y se venderían solo en chatarra. Por eso saldría mejor entregarlos a través de una amnistía. De esta manera se limpiaría el Depósito”, manifiesta Arriola.

LA PRENSA conoció que la mayoría de vehículos que llevan años en el Depósito es porque sus dueños no tienen todos los papeles que demuestran que les pertenecen. También porque son carros y camionetas chocados, que quedaron casi inservibles y sacarlos representa altos gastos.

Redadas con las motos

Desde hace varios años la Policía Orteguista desarrolla un plan de persecución hacia los motorizados que circulan por Managua. En grupos de cinco y hasta de diez agentes se colocan en lugares estratégicos de la red vial y detienen a los conductores de motos. Si a uno le hace falta un documento para circular, inmediatamente suben el vehículo en camiones de dos toneladas que mantienen estacionados al lado y cuando están llenos, se dirigen al Depósito.

Inversión para acondicionar el lugar

El terreno que funcionó como estacionamiento para el viejo Estadio Nacional de Beisbol Dennis Martínez, fue acondicionado por la comuna para convertirlo en su Depósito Vehicular. La Alcaldía invirtió 3.5 millones de córdobas para construir un muro perimetral, una oficina y mejorar el sistema de alumbrado y pintar las aceras del sitio.

Esa ha sido la única inversión en el Depósito, pese a que genera recursos a través del pago de traslados en una grúa que en muchos casos es fantasma.

Único reporte

En los seis años y medio que lleva en funcionamiento el Depósito Vehicular, públicamente solo una vez se ha rendido cuentas.

El sitio tenía solo dos meses y medio de haber entrado en funcionamiento cuando se presentó un informe en una sesión de los concejales. En esos 75 días la recaudación fue de 1.08 millones de córdobas, en concepto de multas.

Desde entonces los concejales opositores ha solicitado un informe actualizado, sin resultado satisfactorio.