Tras caída de las exportaciones hasta agosto, APEN expresa preocupación por el 2020

Por seis meses consecutivos las exportaciones de Nicaragua se mantienen en terreno negativo, con caída tanto en volumen como en valor. Entre enero y agosto de este año, ingresaron a la economía 1,881.66 millones de dólares, inferior a los 1,894.30 millones de dólares con respecto al mismo tiempo del año pasado, es decir que se han dejado de percibir 12.64 millones de dólares, según datos del Centro de Trámites de Exportaciones (Cetrex).

Aunque en valor la merma representa un 0.7 por ciento, antes de la crisis este sector venía creciendo sólidamente, siendo uno de los cinco pilares de la economía nicaragüense.

En cuanto a volumen, los primeros ocho meses del año Nicaragua exportó 1.60 millones de toneladas de productos, menor a los 1.72 millones de toneladas en similar periodo del año pasado. Hasta agosto de este año hubo una reducción acumulada de 6.8 por ciento en volumen, lo que ocasionó que los ingresos también se redujeran, según reflejan datos preliminares del Cetrex, que luego deberán ser confirmados por el Banco Central.

El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Guillermo Jacoby, señaló que este comportamiento de baja tanto en precio como volumen, se va mantener hasta el cierre de año, y que la caída este año será similar a la del año pasado.

«El comportamiento se va mantener hasta el cierre del año, pero lo que a mí me preocupa son las exportaciones del 2020, porque ahorita la caída no ha sido mayor porque estamos viendo los resultados de las inversiones previas al 2018 y las que ya se habían contratado, entonces lo que me preocupa es lo que va a suceder en el año 2020, ahí se comenzará a ver la repercusión de la reforma tributaria, los bajos precios internacionales, la sequía y el aumento de los costos de producción», dijo Jacoby.

Bajos precios afecta los 20 principales

Datos oficiales indican que en promedio Nicaragua recibió por cada kilogramo exportado 1.17 dólares hasta agosto, superior a los 1.10 dólares en similar periodo del año pasado, 0.07 de dólar más este año.

No obstante, en los precios de los veinte principales productos, sucedió lo contrario, puesto que el precio pasó de 1.90 dólares por kilogramo el año pasado a 1.78 dólares este año, es decir 0.12 de dólar menos.

Café, azúcar y mariscos caen en precio

Los sectores más afectados con los precios han sido: el café, el azúcar de caña, el pescado y otros productos del mar.

El café registra una caída en los precios del 11.6 por ciento, al pasar 3.1 dólares a 2.8 dólares el kilogramo. Cabe destacar que el café oro sigue siendo el principal producto de exportación de Nicaragua y en los primeros ocho meses de este año generó 400.44 millones de dólares, 19.83 millones más que el año pasado, esto principalmente por mayor envío de volumen.

En el caso de la carne de bovino, el segundo producto de exportación este generó 318.14 millones de dólares en los primeros ocho meses del años, 8.15 millones de dólares menos con respecto al mismo lapso del año pasado. Esta caída fue producto de una baja en el precio internacional y por menor volumen de envíos. El precio promedio de la carne de bovino este año fue 4.5 dólares, mientras que el año pasado fue de 4.6 dólares.

Otro producto sacudido por los bajos precios internacionales es el azúcar, que registra una caída en el precio promedio del 23.1 por ciento, lo que provocó una merma en valor. Este sector generó 134.02 millones de dólares hasta el octavo mes del año, mientras que el año pasado para la misma fecha había generado 160.27 millones de dólares Es decir que hubo una reducción de 26.24 millones de dólares, pese a que este se exportó 34,030 toneladas más con respecto al 2018.

En el caso del pescado, el precio por kilogramo registra una contracción del 60.8 por ciento, ya que el año pasado el precio por kilogramo era de 7.2 dólares y ahora es de 2.8 dólares, es decir que se esta pagando 4.4 dólares menos este año por este producto.

Sin embargo la caída en el precio del pescado exportado ha sido compensada por un aumento en el volumen, entre enero y agosto del año pasado se exportó 3,099 toneladas de pescado y este año en el mismo lapso se ha enviado al exterior 10,029 toneladas, es decir 6,929 toneladas más. Este sector ha generado en los primeros ocho meses del año 28.31 millones de dólares, 5.9 millones de dólares más que el año pasado.

En cuanto a los «otros productos del mar», registra una caída en el precio promedio de 18.5 por ciento, al pasar el precio de 22.5 dólares (enero a agosto 2018) a 18.3 dólares este año. La situación fue más compleja para este sector porque además que el precio está bajo, el volumen exportado también cayó 0.3 por ciento.

Mientras los otros productos están luchando con la baja del precio y volumen, el oro sigue brillando, y muestra crecimiento de volumen y valor del 17.9 y del 19.7 por ciento respectivamente. El oro es el tercer producto de exportación más importante, este año ha generado 302.83 millones de dólares, superando los 252.86 millones percibidos en igual tiempo el año pasado.