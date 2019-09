Andy Ruiz vive los buenos días como campeón mundial pesado

Andy Ruiz ha pasado los últimos días más en el cielo que en la tierra, literalmente. Se encuentra promoviendo en Arabia Saudita, Nueva York y Londres la revancha con el inglés Anthony Joshua firmada para el 7 de diciembre en Diriyah, territorio árabe. Viaja en jet privado y degusta los manjares que desea. Puede decirse que recibe el trato de un mandatario, con su debido cordón de seguridad, pero no viste trajes, prefiere la ropa casual con prendas brillantes. Es su nueva vida.

Este viernes al hotel Capitale, en el corazón de Nueva York, llegó tarde, unos treinta minutos después de los previsto. Se acomodó en la mesa de la conferencia y de la nada apareció Joshua, miembros de ambos equipos y comenzaron con la promoción del evento. Es decir, Ruiz ya puede darse el lujo de que lo esperen. Es el hombre de los títulos de la AMB, OMB, FIB y por ahora casi todo se le permite al campeón.

El hijo de migrantes mexicanos, nacido en Imperial, California, hace 29 años, es muy amable con la prensa. Sitios especializados en boxeo le preguntan qué será diferente para el segundo choque con Joshua, quieren saber de su campamento de entrenamiento, escarbar en los detalles. Pero frente a este Andy Ruiz es difícil imaginar que antes del 1 de junio en que noqueó a Joshua en siete asaltos en el Madison Square Garden, era un hombre que estaba contra las cuerdas, asediado por cuentas a pagar y necesidades básicas en el hogar.

El caso de dopaje de Jarrell Miller -hasta entonces oponente de Joshua-, llevó a Andy Ruiz a buscar la oportunidad con el promotor Eddie Hearn, de Matchroom Boxing, y la recibió con un pago de seis millones de dólares por enfrentar a un boxeador temido. Su carta de presentación eran sus 32 victorias con 21 nocauts, contra una derrota, y el Andy pobre, el Andy en problemas económicos quedó atrás desde el instante mismo en que se atrevió a revertir la historia.

“Pues me ha cambiado de todo, no batallando por los billes (cuentas), no batallando para comprarle leche a mis hijos, comida. Por eso le doy la gloria a Dios porque me cambió la vida. Sí, estaba pasando problemas económicos antes del 1 de junio”, dijo el monarca.

Señalamientos

Últimamente Ruiz ha sido víctima de señalamientos que lo ubican descuidando su entrenamiento y extendiendo la celebración del hecho histórico que lo situó como el primer mexicano en ser campeón del mundo en la categoría de los pesos pesados.

“No pues, he estado disfrutando de lo que gané, pero ya vamos a comenzar, es algo real, ya vamos a pelear, todo se está poniendo bien tenso, nos vamos a preparar duro y estaremos listos para diciembre 7”, se defendió Ruiz, quien iniciará su preparación en Guadalajara, México, en los próximos días.

Lo cierto es que el nuevo ídolo del boxeo latinoamericano atraviesa días de la redención de su cartera. Se compró una mansión en Los Ángeles, un carro de lujo Rolls Royce, y hasta declararon el Día de Andy Ruiz en Imperial y ha pactado la revancha con una ganancia de más de diez millones de dólares. El “Destroyer” ya no piensa en cuentas ni en la leche de sus hijos.