K-Paz de la Sierra invita a subir a uno de sus conciertos a Irlanda Jerez y juntos gritan: «¡Viva Nicaragua libre»

El domingo pasado, en Rancho La Magdalena en Miami, se celebraron las fiestas patronales de Juigalpa, Chontales, con una actividad que reunió a varios artistas y cientos de nicaragüenses radicados en Florida.

Entre los grupos que animaron la actividad estuvo la banda musical del género duranguense y de nacionalidad mexicana, K-Paz de la Sierra, quienes invitaron a subir al escenario a la líder autoconvocada Irlanda Jerez.

«Por una Nicaragua libre, por una Nicaragua sin presos políticos, y viva Nicaragua», gritó ante los presente la agrupación mexicana para darle paso a Jerez.

«¡Viva Nicaragua libre, viva nuestra bandera azul y blanco», dijo Irlanda al subir al escenario. Agregó: «Hermanos quiero dar enormemente las gracias a este grupo por haber usado nuestra bandera azul y blanco».

«Como latinos estamos unidos en un solo grito de libertad para nuestros pueblos latinos secuestrados por los narcosestados dictadores y genocidas; Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Cuba, fin de la dictadura del sigo 21», expresó.

Finalizó diciendo que no van a parar y no los van a callar ya que hay más de 132 hermanos nicaragüenses secuestrados. «Dios me los bendiga, nuestro grito es de libertad».

El evento fue organizado por la Asociación Hípica Nicaragüense Miami USA, en honor a la Virgen de la Asunción.