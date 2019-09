¿Qué pasó entre el youtuber Luisito Comunica y el escritor nicaragüense Sergio Ramírez? Aquí te lo contamos

La polémica lleva ya aproximadamente un mes pero aún la gente la sigue comentando. Se trata del youtuber mexicano Luis Villar, popularmente conocido como «Luisito Comunica», quien visitó Nicaragua en el mes de abril. ¿Pero de qué trata todo esto? ¿Cómo se involucra el escritor nicaragüense Sergio Ramírez? Aquí te contamos todos los detalles.

Todo inició con un video de Luisito, en donde un usuario identificado como Sergio Ramírez comentó que nunca había viajado ni conocía el mar. «Tengo 60 años, nunca me he subido a un avión ni salido del país. Tampoco conozco el mar. Por eso me gusta ver tus videos porque así viajo lo que nunca pude», escribió Ramírez en el canal del youtuber mexicano.

Ante tal mensaje, el youtuber mexicano emprendió una campaña para encontrar al supuesto Ramírez. Posteriormente, el canal de youtube de Ramírez, desde donde comentó el video de Luisito, superó el millón de suscriptores.

«Quiero encontrar a este hombre e invitarlo de viaje. Qué conmovedor», escribió Luisito Comunica en su cuenta de Twitter.

Quiero encontrar a este hombre e invitarlo de viaje. Qué conmovedor 🙂 pic.twitter.com/5DR4JQhYgn — Luis El Crack (@LuisitoComunica) August 8, 2019

Canal hackeado

Sin embargo, días después, el mexicano informó que la cuenta de Ramírez había sido hackeada por un grupo de personas, de origen uruguayo, quienes aprovecharon la cantidad de suscriptores que este había alcanzado.

Además, los supuestos hackers contrataron a un actor uruguayo para que se hiciera pasar como Sergio Ramírez.

«¿Recuerdan al señor de 60 años que queríamos llevar de viaje? Pues hackearon su canal y pusieron a un hombre uruguayo a actuar y decir que es él. Jajajaja», escribió el youtuber en Twitter.

«Qué feo que de algo bien bonito que queríamos hacer, un grupo de personas feas se aprovechó. Qué mala es alguna gente», agregó.

¿Recuerdan al señor de 60 años que queríamos llevar de viaje? Pues hackearon su canal y pusieron a un hombre URUGUAYO a actuar y decir que es él. Jajajaja. Qué feo que de algo bien bonito que queríamos hacer, un grupo de personas feas se aprovechó. Qué mala es alguna gente :’( — Luis El Crack (@LuisitoComunica) August 28, 2019



Resulta que los supuestos hackers aprovecharon la cantidad de seguidores del canal de Sergio Ramírez para, según el youtuber mexicano, estafar a los suscriptores.

En uno de los videos subidos al canal de Ramírez aparece un hombre mayor, de cabello blanco, que aseguraba ser la persona que el youtuber mexicano buscaba. Sin embargo, al final de cada video, el actor pedía ingresar a varios links maliciosos de descarga que, según el youtuber mexicano, les generaba dinero.

«Él quiere ganar fama, seguidores, a costa de esto y de una manera ¡tan baja!, de verdad… ¡tan horrorosa, tan asquerosa! Lo digo así: me da asco», expresó el youtuber en un video compartido desde su canal.

Posteriormente, el actor que se hacía pasar por Ramírez realizó un video pidiendo disculpas y aclarando que realmente es un actor llamado José Luis y que había sido contratado por el youtuber uruguayo, Yao Cabrera.

«No soy Sergio Ramírez, no soy uruguayo, soy argentino. El motivo por el que hago este video es (para) pedir disculpas. Realmente me tentó el dinero por poner estos videos, no pensé en las consecuencias», manifestó el argentino.

Sergio Ramírez en la polémica

¿Pero cómo llega el escritor nicaragüense a todo esto? Esta semana Ramírez publicó un artículo de opinión titulado:

¿Has visto alguna vez el mar? En él, Ramírez cuenta que la campaña de búsqueda emprendida por el mexicano para encontrar al usuario misterioso llegó hasta él.

Decenas de usuarios, seguidores de Luisito, le escribieron al Premio Cervantes 2017 preguntándole si conocía el mar. Le decían que Luisito lo estaba buscando.

En el artículo de opinión (que podés leer aquí) el escritor relata todos los comentarios que ha recibido desde que inició la búsqueda del Sergio Ramírez al que Luisisto nunca encontró.