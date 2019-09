Giammattei dice desconocer proceso de implementación de acuerdo migratorio

WASHINGTON — El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, asegura que desconoce el proceso de implementación del pacto migratorio que alcanzó con el gobierno saliente de Jimmy Morales con la administración de Donald Trump sobre asumir las solicitudes de asilo que reciba Estados Unidos.

«El señor Pompeo dice… ‘Pero es que usted ha dicho públicamente que se opone’… Me tengo que oponer a lo que no conozco, dígame de qué se trata…», aseguró Giammattei quien, en una rueda de prensa manifestó que dar a conocer el plan no le corresponde al Departamento de Estado de EE.UU., sino al gobierno guatemalteco.

«Hay que respetarnos y es el gobierno de Guatemala el que nos tiene que informar a nosotros. Nosotros estamos diciendo aquí que… Señores, ayúdennos a decir allá que nos abran las puertas. La lógica indica, como bien lo reconocieron hoy aquí, que nosotros seamos parte como observadores del proceso de negociación», manifestó.

Aunque aseguró que Guatemala no cumple con las características de un tercer país seguro, manifestó que se debe hablar es de un acuerdo migratorio que deben aceptar por el sencillo hecho de que la Constitución de Guatemala «cualquier ciudadano centroamericano, media vez pone un pie adentro de Guatemela, dice nuestra Constitución, tiene los mismos derechos y obligaciones que un guatemalteco. ¿Por qué? Porque fuimos la capitanía general de Centroamérica y reconocemos a los centroamericanos como guatemaltecos», explicó al mandatario electo.

Osea, «un salvadoreño o un hondureño que quiera irse a vivir a Guatemala, lo único que tiene que sacar es su permiso de trabajo», agregó.

En este sentido, señala que la novedad del acuerdo migratorio estaría en la posibilidad de pedir asilo, ya no en Estados Unidos, sino en Guatemala: «No hay necesidad de que lo pidan en Guatemala, pero no lo quieren pedir en Guatemala lo piden en EE.UU., que dice que, por este convenio, no es aquí, es allá».

Así mismo, manifestó sus dudas e inconformidades con el acuerdo, citando un ejemplo de despliegue de recursos, en el marco del acuerdo migratorio, a instituciones como OIM y ACNUR, por parte de EE.UU. y que, según él, conoció en conversación con el presidente saliente Morales.

«Pero vinimos nosotros y preguntamos en ACNUR, en Guatemala, y preguntamos en OIM, y nos dicen que no es cierto. Surgen dudas y tenemos el derecho de tenerlas, pero no tenemos información y eso fue lo que hicimos ver hoy (jueves)», dijo Alejandro Giammattei.

El presidente encargado también anunció que su gobierno cambiará la forma en la que está estructurada el Ministerio de Relaciones Exteriores en Guatemala, pues designará a un viceministro que estará permanentemente en Washington, para tratar «única y exclusivamente el tema migratorio, en donde va el tema de los niños, de las familias».

De esta manera, dice, se podrá atender no solo la comunidad migrante, sino que se tiene la posibilidad de mantener una relación mejorada y directa con las instituciones que son encargadas de velar por la seguridad den EE.UU.

Esta figura «va a tener un control, va a ser una persona que está por arriba del embajador (…) Va a ser el responsable de lo que suceda en la embajada de Guatemala, México y los consulados».

Finalmente, el presidente se refirió a la situación en Venezuela y señaló que no reconoce el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sino al gobierno encargado de Juan Guaidó y que incluso están dentro del Grupo de Lima, del cual espera «sea mucho más exigente para poder aclarar las cosas en Venezuela … Yo no quiero que se convierta en un mayor problema Venezuela, humanitariamente hablando, de lo que ya está», puntualizó.