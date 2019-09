Zona de Strikes: Edgard Montiel truena y el Bóer vive

No hay victoria más admirada que la procedente del sufrimiento repetido, ni esfuerzo mejor apreciado que aquel que persiste cuando al parecer ya no hay nada que ganar. Quizá por ello, el triunfo del Bóer 9-8 sobre los Dantos este viernes en Managua, no será solo un registro anecdótico expuesto al olvido, sino una gesta perdurable que elevó las emociones al máximo.

¿Quién lo anticipó así? Nadie, porque la realidad es más sorprendente que la imaginación. Y quién mejor que Edgard Montiel, para asumir el papel de mayor protagonismo, con un cuadrangular que sacó al Bóer de la tumba y que aunque sigue en el ataúd, amenaza con materializar el milagro de una remontada frente a un equipo cuyo poder de intimidación sobre la tribu ha sido abrumador.

Montiel desplegó toda su potencia sobre un disparo de Claudio Hernández y envió la pelota sobre la cerca del jardín izquierdo para borrar una desventaja de 8-6 y transformarla en un definitivo 9-8, que ayudará a consagrar al cañón de Esquipulas en su pretensión de volverse el héroe de este Bóer, que ha carecido de una figura trascendental desde los días de Nemesio Porras en su alineación.

Montiel no es Porras, pero es Montiel y para estos Indios desesperados y perseguidos por la mala fortuna, es más que suficiente. Cuando le tocó asumir la responsabilidad de colocar al Bóer sobre los hombros, lo hizo con entereza y determinación, mientras ilusiona a los boeristas y da origen al escepticismo en el corazón de los seguidores de los Dantos, justo cuando ya se sentían en la Final.

El ser víctima de dos asaltos en los dos primeros partidos por parte de unos Dantos que se movieron con firmeza y determinación y estar situado sobre el filo de la navaja en un tercer desafío, refuerza el valor de la victoria india de este viernes, extraída de la brasas y a través de un bombazo que podrá estar retumbando continuamente, mientras trata de ser tomado como punto de inflexión.

Al Bóer de anoche se le desmoronó su «as» Róger Marín y quienes le sucedieron no lograron mantener la distancia. Al contrario, cada vez que los Indios tomaban ventaja, venían los Dantos y la borraban, de modo tal que cuando se llegó al noveno, con una desventaja de 8-5, cualquier esfuerzo que se hiciera iba a resultar insuficiente para evitar la barrida, a menos que sucediera un milagro.

Y ese milagro llegó unos instantes después, cuando Hernández no pudo con Montiel y el Estadio Nacional Dennis Martínez sintió fluir por sus venas de concreto, toda la emoción retenida por una tribu que parecía dejarse morir, hasta que apareció el trancazo de Edgard, que por surgir en lo más profundo del sufrimiento, será un hecho siempre presente, que el tiempo no podrá desgastar.

Más allá de lo que pase hoy, el tablazo de Montiel persistirá siempre en el recuerdo, porque resultó el corolario perfecto para una jornada imperfecta, que encerró mucho drama, desaliento, esperanza y gloria, justo cuando el infierno de la eliminación, tenía las puertas abiertas para los Indios, que tras escapar del hoyo, intentan salirse del ataúd, aunque los Dantos aún tienen el martillo y clavos en mano.

Edgard Rodríguez en Twitter: @EdgardR