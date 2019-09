Henry Duarte camina sobre la orilla del precipicio. El seleccionador nacional no tiene margen de error como en el pasado. Un mal paso y cae al abismo. Hoy más que nunca está siendo cuestionado en el cargo y solo una victoria, o quizás un empate, ante Surinam este domingo (4:00 p.m.) lo saca del ojo del huracán momentáneamente.

La Liga B de Naciones de Concacaf será el juez del seleccionador costarricense porque anticipará su salida a corto plazo o la prolongará hasta diciembre 2020. Todo se define este partido y los cuatro venideros en octubre y noviembre donde se juega la clasificación a la Copa Oro 2021 y el ascenso a la Liga A con las mejores selecciones de la región.

Para alcanzar los objetivos la Azul y Blanco debe quedar primera de grupo y por lo tanto es necesario que gane. Un empate le dará aún posibilidades pero estará sin margen de error en los partidos siguientes. La derrota deja una panorama desolador porque tendría que golear a Dominica en los dos juegos, derrotar a San Vicente de visitante, algo complicado, y Surinam en Managua.

Nicaragua no es favorita en Paramaribo. Un revés es latente por muchos factores: Surinam viene de imponerse (1-2) a Dominica y parece estar más fuerte que cuando cayó en casa 1-3 ante la Azul y Blanco en 2015 y el equipo nacional está diezmado físicamente porque se dividió en tres grupos y hasta en la madrugada de este domingo arriban Brandon Ayerdis y Jaime Moreno para completar el once titular. No será excusa para el resultado, pero todo influye.

El seleccionador parece estar solo con el respaldo de sus jugadores, los únicos que lo pueden salvar en este momento. Ganar el duelo es la única opción, o tal vez el empate ayude, porque en el pasado dominó (ganó 1-3 en 2015) a su adversario de turno y la exigencia es repetir la dosis sin importar que ahora Surinam sea una selección más fuerte y quiere revancha.

La Azul y Blanco se encuentra un proceso de renovación —cambió a nueve de Copa Oro 2019 y debutó a cuatro el jueves— y esto siempre trae una consecuencia o derecho de piso como el pagado en el error de sus centrales debutantes ante San Vicente y las Granadinas (1-1), que les costó el gol. Ese fue su único error y la cruz la carga el seleccionador, quien da la impresión de haber agotado sus créditos.

Posible alineación

Nicaragua: Henry Maradiaga, Josué Quijano, Carlos Montenegro, René Huete y Manuel Rosas; Richard Rodríguez y Kevin Serapio; Juan Barrera, Brandon Ayerdis y Jorge Betancur; Jaime Moreno.

Dt: Henry Duarte