Policía orteguista niega cinco permisos para marchar en Managua

La Policía orteguista negó esta semana cinco solicitudes de permiso para marchar en Managua a igual número de agrupaciones de la sociedad civil, alegando que ninguna de las peticiones cumplía con los requisitos exigidos por la ley pero sin explicar cuáles eran los incumplidos.

Las cinco agrupaciones fueron los estudiantes, la Unidad Médica, los familiares de reos políticos, los exreos políticos y los campesinos.

En el caso de los campesinos, el líder Freddy Navas indicó que ayer viernes, a las 3:00 de la tarde, él y Kenia Gutiérrez llegaron a las oficinas centrales de Plaza El Sol para entregar la solicitud de permiso. Un oficial al que identificó como comisionado Soza, un «barrigón», les recibió el documento, les tomó datos de las cédulas de identidad, luego se fue donde otro oficial «barrigón» y regresó después diciendo que la petición no cumplía con los requerimentos de la ley.

«¿Cuáles son esos requisitos que no cumplimos?», preguntó Navas, pero los policías no quisieron responder la pregunta. «Parecía que no sabía qué responder», indicó Navas.

En la solicitud, los directivos campesinos invocan los artículos 5, 30 y 53 de la Constitución Política de Nicaragua, en los que se consignan derechos como el pluralismo polìtico, expresar libremente el pensamiento en público y el derecho de reunirse libremente de forma pacífica y cívica.

De acuerdo con la solicitud, los campesinos se van a reunir el próximo 13 de septiembre, a partir de las 10:00 de la mañana, en la rotonda Jean Paul Genie, y después caminarán en la calle marginal de la Carretera a Masaya hasta llegar a la Universidad Centroamericana (UCA), donde finalizarán la marcha con una reunión.

Navas indicó que, aún sin el peermiso de la Policía orteguista, la marcha se va a realizar y este próximo lunes los campesinos y otros sectores de la sociedad civil brindarán una conferencia de prensa sobre la misma.

«Vamos a hacer uso de nuestros derechos. Ya les hemos avisado a las bases, en el campo. Lo que pasa es que ahí es más difícil (marchar) porque además de la Policía y los paramilitares ahí también está el ejército (reprimiendo)», expresó Navas.

Medardo y Lener en Estados Unidos

Navas finalizó diciendo que los líderes campesinos Medardo Mairena y Lener Fonseca se encuentran en Estados Unidos, donde se realizarán otras jornadas de protesta contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.