Sergio Bustamante: “Si mi casa se incendia salvaría los primeros dos ejemplares de mis libros”

El joven escritor nació en Managua el 31 octubre de 1992. Desde pequeño sintió la inclinación hacia la comunicación y la literatura. Luego de trabajar un par de años como periodista se lanzó a la aventura de autopublicar sus dos primeros libros. Cuentos Loquillos y Baki, el tapir elegante.

¿Cuántas horas al día pasa en las redes sociales?

Si las contara, dos o tres horas. Ahora son solo para mi trabajo.

¿Descríbase en tres adjetivos?

Perseverante, disciplinado y comunicador.

¿Cómo sería un día perfecto para usted?

Comenzaría escribiendo, luego desayunar con mi familia y pasar tiempo con mi novia.

Un momento vergonzoso.

Una vez fui a entregar uno de mis libros sin haberme bañado. Me encontré con una niña que me abrazó y me preguntó si no me había bañado porque me sintió el olor.

Le puede interesar: Ricardo Zambrana:» Me ponen nervioso las llamadas de madrugada»

¿Qué personaje nicaragüense le gusta?

Edmundo Solórzano Díaz, un filósofo nicaragüense que escribió el libro que más me ha impactado en la vida. Se llama Anamorfosis

Un apodo.

Meymon, así me llamaban en la secundaria y la universidad, luego de que dije en una clase de inglés que “meymon” era la traducción literal de la fruta mamón.

¿Qué quería ser de adulto cuando era niño?

Muchas cosas… arquitecto, bombero o algo que aportara valor a la sociedad.

¿Sin cuál de los cinco sentidos cree que podría vivir?

El sentido del gusto. Sacrificaría mi gusto por el cacao.

Si solo pudiera salvar un objeto de su casa en un incendio, ¿cuál sería?

Los primeros dos ejemplares de mis libros.

¿Dónde serían sus vacaciones ideales?

Por una cuestión de enamoramiento, Bora Bora.

Lea ademaás: Yaser Morazán: «Sin presión no hay negociación»

El último libro que leyó.

El poder de escuchar, de Ismael Cala.

¿Cuál es el objeto más raro en su habitación?

Una cabeza de caballo que me esculpió un señor en El Salvador. Está a medio terminar porque le falta hasta una oreja.

¿Qué comida no puede rechazar?

El chancho con yuca, sobre todo si está bien reventada la yuca.

¿Qué olor lo traslada a su infancia?

El olor a tierra mojada, me recuerda el patio de la casa donde nací.

Una película que lo haya hecho llorar.

Yo soy bien llorón. Pero Cielo de octubre con Jake Gyllenhaal me hizo llorar.