Enrique Bolaños Abaunza: sin institucionalidad el crecimiento económico no es sostenible

El rector del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), Enrique Bolaños Abaunza, afirmó que sin institucionalidad el crecimiento económico que se pueda lograr en un país, tarde o temprano se viene abajo porque no es sostenible.

En los últimos años, bajo el gobierno autoritario de Daniel Ortega, Nicaragua alcanzó un crecimiento por encima del cuatro por ciento, pero tras las protestas sociales el 18 de abril de 2018 tras una reforma al Seguro Social, que fue reprimida con violencia por el régimen, se dio un estallido social que profundizó la represión y la economía cayó y ahora reporta un decrecimiento.

Bolaños Abaunza, hijo del expresidente Enrique Bolaños Geyer (administración 2002-2006), indicó que pese al crecimiento que tuvo el país, siguió, y sigue siendo la economía más pequeña del istmo centroamericano por el gran atraso experimentado en la década de los ochenta, mientras que sociedades como Chile, Uruguay y Costa Rica son los que han tenido más desarrollo. Estos tres países gozan de institucionalidad y un aceptable Estado de derecho.

Las declaraciones de Bolaños Abaunza las brindó en el programa Camilo, que se transmite por CNN en Español, donde además expuso que la juventud debe involucrarse en la política pública de cada país.

«¿Qué tenemos que hacer para darle progreso a la población, para darle bienestar a la población, qué tenemos que hacer para crecer al seis, siete por ciento al año para alcanzar y recuperar todo este terreno perdido? Tenemos que pensar en institucionalidad, bienestar de la población, que haya un buen clima de negocio porque si no traemos inversión, si no tenemos unos buenos empresarios no vamos a desarrollar el país», insistió el rector del INCAE.

«Yo creo que en la política hoy hay mucha gente bien intencionada, que creo que si les dan los valores y los principios, ponés gente buena ahí que complemente y ponés a los académicos, a la sociedad civil, los empresarios que participen y hagamos agendas y planes de nación y programas de desarrollo y que haya un Estado de derecho totalmente firme que si uno viola cualquier cosa, va a la cárcel o paga las consecuencias, vamos a empezar a enderezar este barco», enfatizó Bolaños Abaunza.

De igual forma, el rector del Incae aseguró que la única manera de hacer negocios para desarrollar un país es bajo un comportamiento ético. «Los empresarios nuestros tienen que ser primero con rentabilidad porque es importante que para invertir dé réditos pero también tiene que defender enormemente el medioambiente, ya no podemos tratar el medioambiente como antes, y también tenemos que darle progreso social a la población, a los que trabajan con nosotros, a las comunidades, bienestar y desarrollo para que haya menos equidad y más balance», afirmó.