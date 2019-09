Asexualidad: «El sexo no tiene sentido y no es productivo», la creciente comunidad digital de asexuales en China

«Puedo pasar como una persona normal y sexual».

A la joven china Diane Xie no le preocupa no sentir atracción sexual y no se imagina teniendo relaciones sexuales con alguien.

«Creo que nunca he sabido lo que es sentir atracción sexual», dice ella.

«Pero sí creo que estar libre de deseo sexual es algo bueno para mí, ya que creo que el sexo realmente no tiene sentido y no es productivo«, añade.

No hay cifras exactas sobre el número de personas que se identifican como asexuales en China.

Investigadores chinos creen que hay alrededor de 10,8 millones de personas asexuales en China, dado que hay 1.080 millones de personas mayores de 20 años, según las últimas cifras.

Muchos asexuales en China participan en varios foros en línea alojados en algunas de las aplicaciones de redes sociales más populares del país.

Los participantes intercambian y comparten experiencias de forma regular e incluso han desarrollado un vocabulario propio.

Identificarse como asexual

Para Diane, que vive en Shanghái, y otras mujeres en China que se identifican como asexuales, este estado es su orientación sexual.

La asexualidad es diferente al celibato, que es una elección, o a la disfunción sexual, que hace que las personas con trastornos experimenten angustia debido a su falta de atracción sexual.

Diane tiene poco más de 20 años y ha estudiado en Hong Kong, Reino Unido y Holanda.

Comenzó a identificarse como asexual después de una cita con un hombre holandés que conoció en la universidad.

Se sintió confundida por no tener ningún sentimiento sexual hacia él, a pesar de disfrutar del encuentro romántico.

Esto la llevó por el camino del autodiagnóstico al buscar sus «síntomas» en internet.

Durante ese proceso, encontró AVEN, siglas en inglés de la Red de Educación y Visibilidad Asexual, la comunidad en línea más grande del mundo para personas asexuales. Después de leer la definición de asexualidad que ofrecían, se sintió identificada.

«Todas las chicas a mi alrededor estaban locas por el romance, los famosos y hablaban de chicos, pero yo nunca tuve esa inclinación», explica.

Diane dice que como mujer china, revelarles a sus padres que era asexual fue muy difícil.

La cultura china le da un gran valor a la familia, y los padres se alarman incluso por la menor probabilidad de que sus hijos permanezcan solteros y sin hijos, sostiene.

Presión desde arriba

La presión por casarse y tener hijos también está presente a nivel gubernamental, y el Estado está cada vez más preocupado por la crisis demográfica en China.

Existe una preocupación particular por el hecho de que el excedente de hombres en el país (que nacieron desde fines de la década de 1970 cuando se aplicaba el aborto selectivo por género), haga que cada vez les sea más complicado encontrar una novia.

«He tratado de decírselo a mis padres muchas veces. Ahora, finalmente, mi madre lo entiende y me ha prometido que no me empujará a un matrimonio en el que seré infeliz, pero mi padre es muy terco. Él piensa que cuando conozca a alguien que me guste, sentiré atracción sexual «, dice Diane.

Ser cuestionado y rechazado es una experiencia común entre las personas que se identifican como asexuales. Si bien se están realizando algunas investigaciones sobre la asexualidad en China, la falta de conocimiento al respecto sigue siendo generalizada.

«Enorme trampa»

Pero Diane es solo una de un número creciente de mujeres chinas que están repensando no solo el sexo y las relaciones, sino también el valor del matrimonio y la reproducción.

«Creo que la institución del matrimonio no va en beneficio de las mujeres, es una gran trampa», dice.

«Si uno pudiera reproducirse sin sexo ni matrimonio, entonces las personas podrían disfrutar de más libertad personal», añade.

Termino mi entrevista con Diane preguntándole si en algún momento se ve teniendo una relación romántica o si alguna vez se siente sola.

La joven dice que tiene amigos cercanos pero cree que estará sola por el resto de su vida, ya que será difícil encontrar a otra persona asexual con la que sea románticamente compatible.

¿Arromántico o romántico?

La asexualidad se está volviendo más conocida como una orientación sexual en China a medida que las comunidades asexuales en internet emergen a través de diferentes plataformas sociales.

Solo en el grupo de asexualidad de Douban, una red social china, hay más de 10.000 usuarios.

Aplicaciones populares en China, como Zhihu, WeChat y QQ, tienen comunidades de asexualidad en las que los miembros también pueden contarse en decenas de miles.

También han surgido agencias de citas y sitios web que actúan como agentes matrimoniales asexuales, como www.wx920.com.

La profesora Day Wong, de la Universidad Bautista de Hong Kong, ha estado estudiando a las minorías sexuales en China durante los últimos cinco años.

Su investigación analiza cómo no hay una sola forma de ser asexual, sino todo un espectro de formas con las que las personas pueden identificarse.

La profesora Wong dice que hay varias categorías, pero reconoce que ha habido reclamos para hacer que la clasificación sea aún más representativa del rango entre la sexualidad y la asexualidad.

Los asexuales románticos no experimentan atracción sexual, pero sí experimentan atracción romántica.

Algunas personas usan el término «amor platónico» para describir el tipo de amor no sexual que buscan. En este espectro puedes ser heterorromántico, homorromántico o birromántico.

Por extensión, los asexuales panrománticos se sienten románticamente atraídos por los demás, sin depender del sexo o el género de la otra persona.

Los asexuales arrománticos varían de buscar solo amistad a admitir que no son cariñosos con las personas, ni siquiera con sus familiares o sus padres.

Xu, que vive en Pekín, se identifica como una asexual panromántica, y conoció a su novio, que no es asexual, en la universidad. Todavía están en una relación.

«Él me respeta si realmente no quiero tener intimidad de esa manera. Para mí, igual es una relación satisfactoria», dice ella.

«No creo que tener sexo sea tan cómodo, pero mi novio es heterosexual y tiene deseos sexuales, por lo que realmente hemos tenido dificultades para encontrar soluciones», reconoce.

Sin embargo, Xu es bastante optimista y piensa que ser asexual no le causará ninguna dificultad.

«No creo que sea una enfermedad, puedes vivir cómoda y felizmente como una persona asexual. La gente no necesita ‘patologizarse'», opina.

Sin embargo, aún no les ha revelado por completo su orientación a sus padres. Xu cuenta que en una ocasión, al tratar de mencionar el tema, simplemente se rieron.

Estigmas

Las mujeres asexuales enfrentan desafíos particulares en la cultura china, dice la profesora Wong.

Según una encuesta en línea de 2015 entre asexuales chinos, el 80% de los encuestados indicó que su sexo biológico es femenino y la mayoría de ellas cuenta con educación universitaria o superior.

«Después de la reforma [económica] de China (a fines de los 70), se abrieron muchas clínicas de salud sexual, lo que reforzó la importancia de un matrimonio armonioso. Por lo tanto, si uno carece de deseo sexual, será estigmatizado porque amenaza la armonía matrimonial y la estabilidad social», indica Wong.

En los grupos asexuales en línea que la profesora Wong ha monitoreado, encuentra hombres heterosexuales que dicen cosas como «si tienes sexo conmigo te sentirás diferente».

«En realidad es una forma de sexismo, la idea de que unos hombres sean mejores para tener relaciones sexuales y que pueden enseñarte cómo ser una mujer sexual», dice ella.

Un nuevo idioma

En lugar de ceder ante la hostilidad, la profesora Wong explica que la comunidad asexual está forjando su propio idioma e identidad.

La comunidad utiliza el término «zen» o «personaje verde» para describir a alguien que «está en paz con su entorno pero no es afectuoso con la gente».

En China está el auge de la familia «DINK» (siglas en inglés para decir «doble ingreso, sin hijos»).

Esto describe la vida familiar ideal para algunas parejas asexuales: una relación con los beneficios de una unión matrimonial, sin la dimensión sexual.

Además de apoyar el desarrollo de un nuevo lenguaje y cultura para los asexuales, los foros en línea brindan a quienes se identifican como asexuales una plataforma para conectarse por primera vez con otras personas como ellos.

Xu recuerda haber conocido a un hombre asexual homorromántico en la universidad, quien le dijo que sentía que no había nadie a quien recurrir sobre su identidad.

«Realmente me conmovió lo que dijo porque creo que así es como se sienten la mayoría de los asexuales, sentimos que necesitamos mantenerlo en secreto», cuenta.

Ella enfatiza la importancia de poder compartir su identidad y ser aceptado por otros.

«Cuando crees que eres asexual, eres asexual y debemos respetar la diversidad de las personas asexuales», afirma.

* Ilustraciones hechas por Sumi Senthinathan.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=Op_reZynv3o

https://www.youtube.com/watch?v=S7CVPFbVMLg

https://www.youtube.com/watch?v=lEqd40vi9II

PLEASE DO NOT DELETE OR TRANSLATE. DIGIHUB TRACKING CODE FOR [49484022]