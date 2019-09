Alcaldía de Managua presiona a Tigo (antes Telefónica) por el pago de una millonaria deuda por impuestos

Un tribunal civil de Managua ordenó un embargo preventivo contra Telefónica- ahora propiedad de Millicom y que opera en Nicaragua con la marca Tigo-, luego que la Alcaldía de Managua introdujera una demanda de acción de pago contra dicha compañía.

La orden fue emitida por el Juzgado quinto de ejecución de sentencia de Managua, con el fin de presionar a Tigo para que pague un supuesto adeudo millonario en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de unos equipos técnicos y cuya deuda al parecer ya habría prescrito, según confirmaron varias fuentes consultadas por LA PRENSA.

Este Diario envió consultas al área de prensa de Tigo vía correo electrónico, pero quedaron en mandar su posición en las próximas horas.

Según las fuentes judiciales, la Alcaldía estaba en negociaciones con la compañía telefónica sobre el pago de dicha deuda, la cual ya había prescrito, pero aún así la comuna reclamaba la deuda.

Ante las dificultades para logar un acuerdo, la Alcaldía decidió de manera unilateral romper las negociaciones y se fue por la vía judicial (altamente politizada), donde le fue admitida la demanda a pesar de la supuesta prescripción del adeudo. El conflicto inició el año pasado.

Supuestamente la deuda ascendería a unos 32 millones de córdobas, pero LA PRENSA no ha podido confirmar esta información.

Las fuentes explicaron que dicho embargo no significa que la compañía será tomada judicialmente, sino que es procedimiento legal para asegurar el pago de la deuda (en favor de la Alcaldía), en caso de que esta obtenga una sentencia favorable al finalizar el proceso legal.

Millicom acaba de adquirir Telefónica

La arremetida judicial contra Tigo ocurre casi tres meses después desde que se anunció y concretó la adquisición de Telefónica, en cuya transacción Millicom pagó 437 millones de dólares.

Pese a la crisis política y económica que vive el país, Mauricio Ramos, CEO de Millicom, en una entrevista con LA PRENSA expresó en ese momento su confianza de crecimiento en Nicaragua.

«Nosotros no estamos invirtiendo para el siguiente trimestre, para el año que viene, no estamos invirtiendo siquiera para planes de tres años, estamos invirtiendo para el siguiente quinquenio, para la siguiente década, para la economía digital del 2040 y estas crisis macroeconómicas vendrán, se irán, volverán como ha ocurrido en otros países, pero lo fundamental es que los nicaragüenses van a consumir datos, eso no va a cambiar y esa es nuestra apuesta de inversión», dijo en ese momento.

Alcaldía urgida

Con lo que no contaba Millicom es que a la Alcaldía le urgen recursos. En la primera mitad de este año la Alcaldía de Managua registró una reducción de 731 millones de córdobas en sus ingresos con respecto a igual periodo del año pasado. Solo recaudó 1,946 millones de córdobas frente a los 2,677 millones en idéntico periodo del 2018.

En los últimos meses la comuna ha solicitado a sus concejales la aprobación para solicitar préstamos con diferentes entidades bancarias, con el fin de oxigenar su presupuesto y no dejar morir programas sociales y políticos como el Bismarck Martínez, que consiste en la entrega de lotes.

La alcaldía de Managua es clave en el desarrollo de obras y programas con fines políticos.