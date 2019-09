EE.UU. y México revisan acuerdo para frenar la migración irregular

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reunirá el martes en Washington con el canciller de México, Marcelo Ebrard, para evaluar el avance del acuerdo migratorio firmado hace tres meses.

El trato frenó las tensiones entre ambos países, después de que Estados Unidos se quejó de que la migración irregular,- procedente sobre todo de los países del Triángulo Norte-, inundó la frontera estadounidense.

«Hace 90 días, México acordó intensificar sus esfuerzos para detener la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Esperamos reunirnos mañana (martes) con los funcionarios del gobierno mexicano para hablar sobre sus esfuerzos recientes y discutir formas en que podemos continuar para asegurar la frontera. ¡Todavía hay más trabajo por hacer!», expresó Pence en Twitter.

Pence admitió que «las detenciones fronterizas han disminuido en un 56%!» Escribió además: «México ha hecho más para asegurar nuestra frontera que los demócratas en el Congreso».

Since meeting with officials from the Mexican government 3 months ago, border apprehensions have gone down by 56%! Mexico has done more to secure our border than Democrats in Congress. It’s time for Congress to step up to help secure our border and keep Americans safe! pic.twitter.com/TtNcH7ia3m

— Vice President Mike Pence (@VP) 9 de septiembre de 2019