Unión Europea anuncia a su nuevo embajador en Nicaragua

La Unión Europea (UE) ha anunciado este 10 de septiembre la designación de su nuevo embajador y Jefe de la Delegación europea en Nicaragua, Pelayo Castro Zuzuárregui.

El nuevo embajador de la UE asumirá de manera oficial su puesto en el país próximamente, tras la salida el agosto pasado del embajador Kenny Bell.

Según nota de prensa de la sede de la UE en Managua, el embajador Pelayo Castro «ha dedicado su carrera a las relaciones exteriores de la UE desde diferentes ópticas institucionales y participó de cerca en la creación del nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Recientemente se desempeñó como Embajador de la Unión Europea en Costa Rica».

De acuerdo al comunicado, entre otros puestos, Pelayo ocupó el cargo de Jefe de División de Relaciones con el Parlamento Europeo y asuntos institucionales en el SEAE.

Desde Madrid a Managua

También fue Consejero en el Gabinete de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vice-Presidenta de la Comisión Europea; y Administrador en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo en Bruselas. Asimismo trabajó para la Presidencia del Gobierno de España en el Palacio de la Moncloa, Madrid.

Pelayo Castro es Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona y posee una Maestría en Estudios Europeos del Colegio de Europa de Brujas, Bélgica.

Se graduó por la Georgetown University con un Master of Science in ForeignService (MSFS) y un Honors Certificate in International Business Diplomacy (IBD) con el reconocimiento Dean’s Award forAcademicExcellence.

El nuevo representante de la UE en Nicaragua es de origen español, está casado y tiene dos hijos.