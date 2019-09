Madre del preso político Dennis Palacios Hernández denuncia golpiza contra su hijo

María Elena Hernández, madre del autoconvocado Dennis Javier Palacios Hernández, de 32 años, denunció que su hijo sufrió una golpiza en la cárcel de parte de los funcionarios, luego que el pasado 16 de agosto se dieran a la fuga tres reos desde la celda donde él estaba.

A causa de eso, los custodios también le quitaron toda la comida que mantenía guardada Palacios Hernández, según su mamá.

“El 16 de agosto se fugaron tres (reos) de la celda donde él se encontraba y a ellos (el resto de presos) los dejaron desnudos, les quemaron su ropa, les quemaron sus zapatos y les quitaron todas sus cositas (alimentos) que le habíamos llevado con sacrificio”, expresó la progenitora.

La madre del preso político denunció que su hijo no ha robado ni matado para estar en esas condiciones, por lo que exigió su libertad inmediata.

“¿Por qué me le hacen tantas cosas? Yo me siento mal porque si él hubiera matado, estoy de acuerdo (en el trato), pero ante Dios él no ha cometido ningún delito para que me lo tengan así”, agregó.

Palacios Hernández se encontraba detenido en la delegación policial de Masaya, pero debido a una visita que el Comité Internacional de la Cruz Roja había programado a ese lugar, los funcionarios lo trasladaron al penitenciario de Granada, informó la denunciante.

Acusado de tirar bombas

Julio Montenegro, abogado defensor de Palacios Hernández, a su vez denunció que el caso del autoconvocado está lleno de anomalías y pruebas sin sustento que le atribuyan la culpabilidad.

Palacios Hernández es acusado de supuestamente haber explotado una bomba artesanal en el kilómetro 34 de la carretera Masaya-Catarina, el pasado 27 de julio.

“Hemos introducido un escrito donde solicitamos audiencia preparatoria para solicitar la eliminación de la prueba del Ministerio Público. Si los jueces actuaran imparciales, este proceso tendría que cerrarse por falta de pruebas”, expresó Montenegro.

“(Está detenido) por pensar diferente y porque hay muchos sapos ahí que están cerca (de su casa) que lo denuncian, ahora lo acusan de tenencia de armas… no le veo nada concreto a eso que tenga seriedad. Todo es falso, lo que le han puesto a él”, refirió la madre de la víctima.

Policía en cacería

Los habitantes de Masaya viven una persecución implacable de la Policía Orteguista (PO) por las explosiones nocturnas de bombas artesanales o de contacto.

No se sabe quiénes están detrás de las explosiones. Unos dicen que son los paramilitares del régimen orteguista para justificar el asedio de los policías contra los azul y blanco, mientras otros dicen que son los autoconvocados locales, quienes se mantienen subversivos contra la dictadura de Daniel Ortega.