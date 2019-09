«Estamos viviendo diferentes formas de represión contra el sector privado», denuncia el Cosep

Luego de una reunión que sostuvieron los empresarios agrupados en las diferentes cámaras empresariales en el país, anunciaron este miércoles una propuesta de nación del sector para el restablecimiento de todos los derechos fundamentales y el crecimiento económico en Nicaragua.

Una de estos puntos en la propuesta es la demanda de las elecciones adelantadas, para lograr la salida pacífica a la crisis económica en la que se encuentra atrapado el país debido a la represión de la dictadura a las protestas ciudadanas en abril del 2018.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), días después de sufrir el atentado por parte de turbas orteguistas en León, dijo que «esta no es la Nicaragua que queremos». Agregó además que interpusieron la denuncia en el Ministerio Público de León por el atentado que sufrieron Aguerri, Michael Healy, Álvaro Vargas, el comentarista político Jaime Arellano por parapolicías en complaciencia de la Policía Orteguista (PO).

«Estamos viviendo diferentes formas de represión contra el sector privado», afirma Aguerri, quien enumeró las tomas de tierra, bloqueo aduanero, aumento de impuestos y otras medidas del régimen orteguista.

Propuesta de Nación

Asimismo, el sector privado presentó 15 puntos en su propuesta de nación para devolver al país al camino de la democracia y crecimiento económico a partir de la unidad para lograr la institucionalidad democrática; empleo y sostenibilidad; elecciones libres, transparentes y observadas; una nueva cultura democrática; respeto al Estado de derechos; por la defensa de todos nuestros derechos; exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados en marzo del 2019 entre la dictadura y la Alianza Cívica; el respeto de los derechos humanos; desarrollo sostenible; seguridad jurídica y ciudadana; reactivación económica; un Estado facilitador y moderno; igualdad, equidad y tolerancia; educación y un acuerdo de Nación.

«Ya estamos sentados con los organismos internacionales sobre nuestros ejes, esperando que haya ese acuerdo político», dijo Aguerri.

En el tema económico el Cosep advierte que la recesión se profundizará mientras no se supere la crisis sociopolítica, y se restó credibilidad a las proyecciones del Ministerio de Hacienda de que Nicaragua retomará el crecimiento económico al proyectar que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá entre 2 y 3.5 por ciento en los próximos cuatro años a partir del 2020.

Para 2019 la estimación oficial es una caída del dos por ciento, una estimación muy optimista comparada al de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y el Fondo Monetario Internacional la ubica entre menos 5.4 y 6.8 por ciento.

A pesar del «embargo económico» del Banco Central de Nicaragua (BCN) que desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril del 2018 no actualiza los informes sobre la situación de los indicadores económicos, Cosep descalificó el optimismo de las autoridades afirmando que el país lleva ya diez meses de recesión, que se profundizará más mientras el régimen de Ortega no entienda que mientras no se retome el diálogo con la Alianza Cívica para acordar las reformas electorales que permitan elecciones libres, transparentes, observadas y adelantadas así como que se restituyan los derechos humanos y las libertades.

Datos del Cosep indican que producto del «tsunami» de la crisis la pérdida de la economía ha sido de 2,457 millones de dólares entre 2018 y 2019, lo que representa una caída acumulada del 17.1 por ciento con respecto al 2017 cuando hubo un crecimiento del 4.9 por ciento.

«Cuando vez esos números, creer que podes en papel hacer que un país crezca es parte de una doble narrativa (de la dictadura)», advirtió Aguerri al agregar que mientras la dictadura no reconozca que la crisis de derechos humanos y por la represión no se ha superado está hundiendo más la economía cuya consecuencia será mayor número de empresas cerradas y por ende un aumento del desempleo.

La economía de Nicaragua sustenta su crecimiento en seis fuentes que son la exportación de bienes, importación de bienes, remesas, inversión extranjera, cooperación extranjera y turismo.

La única fuente de ingresos que crece son las remesas ya que en 2018 cerraron en 1,500 millones de dólares y en 2019 se esperan 1,600 millones de dólares, «y eso se lo debemos a los nicaragüenses en el exilio y viven en el exterior, dijo Aguerri.

En esta reunión de las 26 cámaras integrantes del Cosep no asistieron los 6 consejeros, que son los dueños de los principales capitales del país entre ellos Carlos Pellas, Ramiro Ortiz y José Antonio Baltodano.

Reformas entre OEA y Ortega no tendría legitimidad

En el tema político Aguerri dijo que aún esperan la respuesta formal al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a lo solicitado por el régimen de Daniel Ortega sobre discutir solo con este organismo las reformas electorales.

«A la mayor brevedad posible deben darse reformas electorales que permitan elecciones libres y adelantadas», dijo Aguerri. «No podemos seguir repitiendo los mismos errores del pasado», añadió.

Cosep, que es parte de la opositora Alianza Cívica, reiteró que la discusión de las reformas electorales deben estar representados todos los sectores de la sociedad civil, empresarios, campesinos, productores así como partidos políticos sin distinciones y no ser un acuerdo bilateral entre la dictadura y la OEA.

«Cuando hablamos de consenso planteamos que debe haber una negociación que no sea unilateral (…) sino hay real negociación donde participemos los demás eso no tendría legitimidad ni el resultado esperado», afirmó el presidente del Cosep.

La próxima semana está previsto que la OEA haga oficial su propuesta de reformas electorales para Nicaragua, esperándose entonces se conozca cuál si el secretario Almagro aceptará sentarse a discutirla solo con Ortega o mantendrá su posición y de ese organismo de que los cambios deben ser acordados entre el régimen, la Alianza Cívica y los partidos políticos.