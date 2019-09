Ecuador abre paso a venezolanos con visas para terceros países

El gobierno de Ecuador permitirá el paso por su territorio a venezolanos que van de camino hacia terceros países, después de implementar un decreto presidencial en virtud del cual exige visas a los que buscan una vida mejor fuera de Venezuela.

El anuncio lo hizo el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, José Valencia. Consiste en un permiso de tránsito de 10 días para los venezolanos con visas hacia otras naciones. Se mantiene en vigor el decreto que obliga a portar visas a los migrantes venezolanos para entrar en territorio ecuatoriano.

Sin embargo, la medida tendrá alcance parcial. Deja fuera a miles de venezolanos que no tienen pasaportes o visas, y por lo tanto no tendrán la posibilidad de acceder a la nación que ha servido de trampolín hacia otros países de destino en la región.

«Te pido Lenín Moreno, que te pongas la mano en el corazón y que abras esa frontera pa’ que podamos pasar», dijo en alusión al presidente ecuatoriano, la niña venezolana de 12 años Yorgelis Medina.

La pequeña ha estado esperando al menos durante dos días en la frontera entre Colombia y Ecuador, para poder pasar con su mamá, Adriana Medina y su hermana Norelys Medina, de 5 años.

Ellos no se podrán beneficiar de la reciente decisión del gobierno ecuatoriano, que consiste en recibir el permiso transitorio de camino a otros destinos.

«Qué venezolano va a tener visa y pasaporte ahorita con el gobierno que tenemos en Venezuela sino nos dejan sacar ni la cédula. Imáginese usted, no se puede», dijo Adriana Medina, la madre de la niña Yorgelis.

Cruzar de manera legal la frontera entre Colombia y Ecuador, por el Puente Internacional de Rumichaca, se ha convertido en un reto para miles de venezolanos. Ante los inconvenientes, algunos de ellos busquen otras opciones y tomen otros riegos.

«Esta clase de restricciones, visas, lo único que hacen es generar una migración irregular, que en vez de pasar por los puntos de control autorizado, por los puestos de control autorizado, estén pasando por las trochas, por los sitios no autorizados para llegar a su destino», dijo Christian Krüger, director de Migración Colombia.

“Aquí la reflexión es: miremos como trabajamos todos los países receptores de la migración de manera coordinada, de manera conjunta, para atender este fenómeno migratorio, el segundo más grande de la historia del mundo, de manera conjunta”, afirmó.

Según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hay más de cuatro millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo.

“En Venezuela lo que estamos es pasando trabajo, pobreza es lo que hay en Venezuela, porqué, por culpa de un gobierno que no sirve, pero así como es culpa del gobierno que no sirve, nosotros todos sí servimos, todos estos venezolanos que estamos aquí, vinimos fue a luchar y a trabajar para allá, no vinimos a hacer el mal”, dijo Medina.