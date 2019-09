Corte Suprema permite a Trump negar asilo a indocumentados

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio este miércoles luz verde de forma temporal al gobierno del presidente Donald Trump para denegar el asilo a migrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, que hayan pasado por México u otros países sin haber solicitado allí esa protección.

La decisión, tomada con siete votos a favor y dos en contra, no es definitiva pero aplica mientras la batalla legal sigue su curso.

Trump reaccionó rápidamente a través de su cuenta de Twitter. «¡Gran victoria para la frontera en la Corte Suprema en el tema de asilo!», escribió.

El gobierno de Trump anunció los cambios en su política de asilo a finales de julio para impedir a la mayoría de indocumentados solicitar protección tras cruzar la frontera sur con México sin haberlo hecho primero en un tercer país.

Un juez federal en California bloqueó rápidamente la medida, lo que provocó el inicio de un litigio que llegó hasta la decisión de la Corte Suprema de este miércoles.

Desde su llegada al poder en enero de 2017, Trump ha hecho del asilo uno de sus objetivos políticos, ya que considera que inmigrantes se aprovechan del sistema para ingresar y trabajar en Estados Unidos.

BIG United States Supreme Court WIN for the Border on Asylum! https://t.co/9Ka00qK1Ob

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019