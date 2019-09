Charlie Edwards decide ir por la revancha ante Julio César Martínez ¿Qué opción le queda a Cristofer González?

Parecía que el futuro de Cristofer «el Látigo» González tomaba brillo en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) cuando Charlie Edwards estaba dudando de la revancha contra Julio César Martínez, lo que dejaba a un duelo directo entre el mexicano y el pinolero. No obstante, Edwards habló a la prensa de Inglaterra y aseguró que la próxima semana tendrá una reunión con su promotora MTK para afinar los detalles de la revancha.

Pero no es solo eso, Edwards aseguró que no peleará más en este 2019, lo que deja engavetado el futuro a corto plazo de González. » Voy a ir a la sede de MTK la próxima semana para discutir cuándo será la fecha de nuevo. Restableceremos toso e iremos otra vez ante Martínez. No podemos evitar lo que pasó ”, dijo Edwards, además agregó: » Así que nos sentaremos y buscaremos la próxima fecha para la revancha, y volveremos. Soy un verdadero campeón, y me quedaré y defenderé mi título. Fue muy controvertido. Me ha atraído la atención masiva de los medios, y eso también es una bendición disfrazada. Quiero quedarme fuera el resto del año. Quiero un pequeño descanso. He tenido peleas consecutivas y campamentos difíciles. Me tomó mucho. Así que quiero reiniciar, actualizar, volver el año que viene».

Sin embargo, no todo está perdido en la búsqueda de una oportunidad para Cristofer González. Ya a lo interno estaban pensando en un plan b y era tomar la opción de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El Látigo es el número uno de las 112 libras y está en fila para medirse al campeón Artem Dalakian, un peleador de Ucrania de 19 victorias sin derrotas, quien ya venció en una ocasión a Brian Viloria por paliza en el mismo evento en el cual Juan Francisco Estrada perdió por vez primera ante Rungvisai.

Solo hace falta que los manejadores del excampeón empiecen a tocar las puertas y exigir ser colocados como rival mandatorio.