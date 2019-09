Hablan los líderes del Bóer: «El equipo estuvo un poco apagado, pero tenemos la capacidad de girar el 2-0»

Algo pasa con el Bóer. Esa alineación tuvo la capacidad de romper la muralla del pitcheo de los Dantos con Jorge Bucardo y Carlos Teller, pero se ha atascado en la arena contra Fidencio Flores y Wilton López. Y no se trata de que al Bóer le guste sentir el filo de la guillotina en el cuello para reaccionar, es que se han congelado con el madero colgando y corredores circulando. El pitcheo de León ha ganado la batalla sobre el bateo, así como lo hizo en 1997 cuando ganaron los dos primeros encuentros. No obstante, los líderes del Bóer como Róger Marín y Janior Montes ni siquiera se ven contra la pared: “es una serie larga y tenemos la capacidad de girar ese 2-0”, reitera con contundencia Montes.

Marín, ganador de 17 juegos durante la temporada regular, hace autocrítica. “El equipo estuvo un tanto apático, si vos viste los contactos no fueron tan contundentes. Nos dieron muchos infield hits y no bateamos, pero el equipo está positivo, y aunque nos hayan ganado, se miran inferiores y son inferiores y, aunque están haciendo las cosas bien, nosotros debemos encontrar la senda ganadora para revertir la serie porque el equipo estuvo un poco apagado”, señaló.

No obstante, tampoco Marín ha rendido como se esperaba, no tiene excusa de su poco aporte en la final: “Realmente estoy en óptimas condiciones y las cosas no han salido. Sentí a todo el equipo frío, pero vamos a ganar, estos muchachos tienen talento y corazón”, agregó.

Montes toca otro punto importante. “Estamos reaccionando demasiado tarde. Necesitamos golpear más temprano para desequilibrar a su pitcheo. Hemos fallado en ese aspecto. No nos sentimos para nada contra la pared, así estábamos contra los Dantos y salimos airosos y, gracias a Dios, estamos disputando la final. Simplemente son dos juegos que no han sido nada halagadores. Cuando ganemos el primero las cosas serán distintas”.

Sobre la ausencia de Sandy Moreno por compromisos con San Francisco, Marín indicó: “Nosotros estamos grandecitos para afrontarlo, siento que habíamos llegados muy cómodos a la final, entretanto Montes afirmó: “Como cabeza del equipo (Sandy) hace falta, pero nosotros tenemos una responsabilidad más grande con la afición y con nuestras familias y con nosotros mismos de conseguir esa corona”.