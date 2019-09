Cuestionado por sus constantes declaraciones en las redes sociales, desde las cuales ha girado órdenes administrativas a sus ministros; y tras haber cumplido 100 días como gobernante de El Salvador el pasado 6 de septiembre, Nayib Bukele se encuentra en el foco de la polémica, la razón: estar ligado a una empresa de Alba Petróleos, investigada por lavado de dinero.

Entre 2012 y 2015, Bukele era el encargado de la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En ese período, la empresa Inversiones Valiosas de El Salvador (Inverval, S.A. de C.V.), la cual gestionó proyectos en ese municipio, entregó -según una investigación realizada de Revista Factum- un total de 1 millón 974 mil 200 dólares a Bukele. Estos datos constan en documentos incautados por por la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR).

El medio de comunicación salvadoreño también señala que Inverval inyectó un total de 3 millones 474 mil 894.70 dólares a una de las empresas familiares del actual mandatario, y a personas cercanas a su gabinete. Inverval es una de 23 empresas que están relacionadas con Alba Petróleos de El Salvador, entidad financiada con fondos estatales provenientes de Venezuela y a la cual se le han abierto investigaciones por presunto lavado de dinero en Estados Unidos, Venezuela y El Salvador.

¿Caja chica de Bukele?

Documentos en poder de la Fiscalía de El Salvador y corroborados por Revista Factum comprueban que Inverval emitió un total de ocho cheques (entre el primero de febrero y el 24 de octubre de 2013) al actual mandatario salvadoreño y a Obermet; empresa de publicidad dirigida por la familia de Bukele.

Paralelamente, registros públicos señalan que Alba estuvo detrás de la construcción de un residencial de lujo en Nuevo Cuscatlán, a través de Inverval, cuando el edil de ese municipio era Bukele.

Lazos con el FMLN

En su campaña electoral, Bukele centraba parte de sus discursos contra el FMLN, partido en el cual había militado y en el que llegó a ser alcalde de Nuevo Cuscatlán. Con sus declaraciones se daba a entender que el actual mandatario de El Salvador estaba totalmente desligado de dicho partido político; pero esta reciente investigación, que incluye a Alba Petróleos de El Salvador, demuestra todo lo contrario.

En 2006 se fundó este brazo de Alba en El Salvador, con fondos de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA); como encargados de este consorcio se encuentran José Luis Merino, dirigente de FMLN y su hermano Sigfredo Merino. Un investigador de Estados Unidos reveló a Revista Factum que los hermanos Merino están bajo investigación de dos agencias federales del país norteamericano: la Agencia Antidrogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Pese a los discursos en su campaña electoral, para Bukele no representó problema mantener estrechas relaciones económicas con Alba Petróleos de El Salvador, a cargo de Luis Merino.

Bukele responde a señalamientos

Tras esta investigación, el autodenominado presidente «más cool del mundo» se encuentra en el centro de la polémica y ante los señalamientos expresó, de acuerdo a Factum, que Alba Petróleos se ha vinculado con varias empresas. «¿Y qué empresa no ha recibido dinero de Alba Petróleos?», aseguró el mandatario.

Sobre los cuestionamientos que los señalan con el FMLN, Bukele dijo: “ellos tienen el dinero. El problema es una de dos: o no lo quieren pagar o no pueden traer el dinero porque no quieren declarar de dónde viene ese dinero. Si ellos vienen de repente y dan un cheque de 2.7 millones (de dólares) para saldar la deuda, lo primero que les vamos a preguntar es de dónde viene ese cheque. Entonces nos van a tener que decir si viene de Venezuela, de dónde viene”.