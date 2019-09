Las turbas del régimen de Daniel Ortega en la ciudad de León intentaron invadir la casa del político opositor José Pallais Arana, la madrugada de este viernes. «Dañaron la puerta de la casa seriamente. Se robaron la cerradura. Pretendieron entrar, pero se encontraron con una nueva puerta de seguridad, así que no pudieron entrar», relató está mañana Pallais, miembro de la organización opositora Alianza Cívica.

Las turbas llegaron en dos camionetas y varias motos, como se puede ver en los últimos segundos de video de las cámaras de seguridad de la casa, antes que fueran destruidas por los motorizados, al igual que las luces externas de la vivienda.

«Se robaron dos cámaras de seguridad, pero estas cámaras lograron captar el inicio del ataque vandálico que sufrimos», dijo el político opositor, quien entre febrero y mayo de este año participó en la segunda fase del diálogo nacional.

También la casa del líder estudiantil y excarcelado, Nahiroby Olivas, amaneció con pintas de amenazas y las cerraduras de las puertas destruidas, pero el joven no se encuentra en su casa de León.

Este es el tercer ataque dirigido a Pallais en su casa en León desde que comenzó la represión contra las protestas civiles el 18 de abril de 2018. El opositor dijo que no se piensa exiliarse y seguirá trabajando por una propuesta de nación y un cambio de sistema en el país.

«Tenemos que resistir. Rogar al Señor su protección. Ya esto lo había vivido. Yo no me fui en los años ochenta, vivimos momentos muy duro, pero no me voy a ir tampoco ahora. Si lo que intentan es que salgamos nosotros fuera del país, no lo van a lograr. Tenemos la formación y la fe cristiana que nos mantiene en las dificultades y las amenazas y aquí seguiré luchando por Nicaragua», aseguró Pallais.

El nuevo ataque dirigido a Pallais se da en un contexto de intensificación del asedio contra los opositores en ciudades del todo el país. La Policía Orteguista y los parapolicías rodean los hoteles, universidades e iglesias donde se reúnen personas críticas y opositoras al régimen.

Nicaragua vive en crisis desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión policial y parapolicial contra las protestas civiles que demandan la salida de Daniel Ortega del poder. Más de 328 murieron por esta represión a partir del 19 de abril de ese año, según una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

