Organizaciones de mujeres cuestionan cifras sobre femicidios de la Policía Orteguista

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres contabilizan a la fecha 45 femicidios. El último fue el de Digna Rayos Urbina, de 54 años, quien fue asesinada a cuchilladas por su pareja, Ramiro Orozco, el jueves 12 de septiembre. Pero la Policía Orteguista (PO) hasta el 30 de junio sumaba 13 casos.

Las brechas estadísticas, según las organizaciones feministas, demuestran la falta de voluntad para respetar los derechos de las mujeres.

La muerte de Rayo Urbina sería la número 14 para la institución policial. En una nota de prensa, la PO señaló que “las investigaciones realizadas concluyeron que Ramiro José Orozco Orozco cometió femicidio en perjuicio de Digna Rayos Urbina y posteriormente se suicidó por discordias de pareja”.

Eveling Flores, de la Red de Mujeres contra la Violencia, explicó que la posición policial demuestra incumplimiento respecto a la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. A su vez señaló que las autoridades en lugar de dar seguridad hacen uso desproporcionado de la fuerza, irrespetando los derechos humanos y no apegándose a la ley.

Los datos policiales fueron expuestos el pasado lunes, junto a otras instituciones de gobierno, que presentaron ante organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales parte del trabajo que desarrollan. El comisionado general de la PO, Jaime Vanegas, compartió las cifras sobre femicidio después de mencionar que las mujeres afectadas por violencia en su mayoría son menores de 17 años, con niveles de escolaridad primaria y secundaria.

Flores criticó que las mismas instituciones han mandado un mensaje al no atender los diferentes tipos de violencia de las que las mujeres son víctimas, al no permitirles que vayan acompañadas de defensoras o lideresas para poner las denuncias. Aseguró que varias mujeres no tienen confianza en el sistema y por eso no exponen sus casos ante las autoridades. Asimismo, explicó que las estadísticas de las organizaciones se desprenden del trabajo de los enlaces en la mayor parte del territorio nacional y el monitoreo a medios de comunicación.

Por su parte la feminista Mirna Blandón dijo que el Estado y el gobierno son misóginos, con políticas clientelistas, hechas para ganar adeptos y adeptas a su partido. Explicó que las estadísticas oficiales y las de las organizaciones nunca van a coincidir porque las instituciones públicas siempre van a maquillar las cifras.

Uno de los hechos en las que enfatizó fue que cuando las mujeres llegan a poner las denuncias las mandan a mediar, “devolviendo a las mujeres a un ambiente de violencia y de posible femicidio, cuando hay un ambiente instalado de adiccion, de golpes y de violencia, exponiendo a ella y a su familia a mayores actos de violencia, siendo el extremo, el caso del femicidio”, dijo.