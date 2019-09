«En esta Nicaragua en la que ya nadie calla», dice uno de los versos de «Autoconvocados»

Autoconvocados

Cada uno somos Autoconvocados

Pues no somos uno sino unos

Unos muchos que somos todos

Unos todos que somos muchos

Unos muchos que sumamos unos

En este siglo y en esta Primavera

En esta hora y en este día que a

nadie se obliga y en el que nadie falla

En esta Nicaragua en la que ya nadie calla.

(Ariel Montoya, Westchester, Estados Unidos, mayo 2019)

Anti-Parra

En Nicaragua

la izquierda y la derecha unidas

fueron vencidas.

(Ariel Montoya)

Huidobriana

No todo aquel que se considere poeta será

un semidios.

Cualquier populista también.

(Ariel Montoya)

Somnolientas auroras

Mas allá del insomnio del vigilante y sus débiles,

somnolientas auroras.

Del riñón desahuciado del jornalero

y sus rodantes cálculos terminales

del honesto médico enfermo de deudas

y del agrio paladar del moribundo

del horizonte forzado del migrante

bajo una plaza de nubes lejanas

del sollozo de la desventurada maestra,

presa de un horizonte demarcado en el vacío de la pizarra

del campesino sin tierras

ante la reforma inconclusa

del estéril sistema y su parafernalia propaganda

del triste pescador

que recuerda las verdes pozas llenas de mojarras y guapotes como un

deslumbramiento que no

volverán sus ojos a ver,

del periodista masacrado en su propia,

monstruosa nota roja llena de espanto informativo

del páncreas que ama en la dulzura de la abuela

que prepara jocosos bocadillos

de la putita descubierta por el hermano en el burdel del piadoso

engaño

de la miserable pensión del lisiado de guerra y su amputada Nación

sin marcha

del enamorado sin rosas ni música de pájaros

en la ciudad de frívolas modas constantes,

del vecino endeudado en la intimidad del pulpero

del travesti violado en su sombrío desparpajo

del electricista elevado en su perenne caída

del carretonero atado al vínculo de su carga.

Mas allá del demacrado tiempo ausente de balas y bienes

La Nación llora,

y fluye a través de sus lágrimas,

un penoso sufrir que baja por mi sangre hasta el abismo de mis

talones.

¡Cuánto duele la pena singular de todas estas pupilas!

pues la Nación a estas horas no es ciertamente junta de nobles

propósitos.

La flor de la esperanza,

aún no crece en sus corazones.

(Ariel Montoya)