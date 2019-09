Amaya Coppens: «Me hubiera gustado ser Nelson Mandela por su inteligencia al saber cuándo retirarse»

Es uno de los rostros femeninos más conocidos de la rebelión de abril de 2018. En este Ping Pong para Domingo nos comparte sus sueños, gustos y preferencias, entre ellos que le encanta la pizza, la natación y admira a Nelson Mandela “por su inteligencia al saber cuándo retirarse”.

¿Cuál es su primer recuerdo?

Andar en bicicleta con mi hermano.

¿Qué quería ser de niña?

Bombera.

Una anécdota de su niñez…

Al ser pequeña me subía al techo de mi casa para ver el cielo, una vez me quedé dormida y me desperté con todo mundo buscándome.

¿Tiene fobias?

A las serpientes.

¿Comida favorita?

La pizza, y sí puedo prepararla.

¿Un deseo?

Que se vayan Ortega y Murillo.

¿Qué película la hizo llorar?

Muchas, recuerdo llorar pequeña viendo El rey león.

¿A qué persona le hubiera gustado conocer?

A Gabriel García Márquez.

¿Qué no le gusta hacer?

Lavar.

¿Cuál es su tipo de hombre ideal?

Respetuoso e inteligente.

¿Cuál es su actriz favorita?

Meryl Streep.

¿Qué mujer admira?

Marie Curie, por su persistencia en la búsqueda de conocimiento.

¿Qué hombre le hubiera gustado ser?

Nelson Mandela, por su inteligencia al saber cuándo retirarse.