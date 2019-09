No lo hagás: ocho errores que los hombres cometen al vestir

Para evitar cometer errores conocé tu cuerpo, aceptalo, identificá sus cualidades, aprendé a crear balances con sus particularidades y respetá los patrones de ropa que más te favorecen.

Un hombre con piernas cortas debe evitar pantalones demasiados holgados ya que darán volumen a las piernas y se percibirán como más cortas. El largo del pantalón debe llegar donde empieza el tacón y por delante descansar sin que caiga mucha tela;un pliegue será suficiente.

Si las piernas son delgadas evitar zapatos de punta en triángulo; esto se hace para alargar el cuerpo, pero también puede crear desproporción, por lo que es mejor un zapato con punta redondeada.

Mientras más colores incluya el atuendo más cortes se realizan al cuerpo a nivel de proporciones.Si a eso se suman estampados o texturas en las diferentes prendas, el efecto empeora. Recordá que los colores muy claros, llamativos o estampados en escala grande generan más volumen, razón por la que se debe saber qué tamaño de estampados y tonalidades aguanta cada zona del cuerpo, sobre todo para crear balances.

Si tu estilo es más informal y en tus gustos está el usar camisas con frases divertidas o gráficos infantiles, asegurate de no estar siempre vestido de esa manera, sobre todo si tu objetivo estratégico de imagen es mostrarte moderno a la vez que maduro.Ese tipo de camisas tienen un lugar y un momento. En un ámbito profesional relajado y creativo quizá sea aceptable, pero no dejarás de proyectar inmadurez, así que súmale otras prendas que eleven el look. Las camisetas no lucen a todos los cuerpos.

Accesorios como billeteras, hebillas, relojes y joyería no deben ser exagerados ni en tamaño ni en volumen. Los llaveros recargados de llaves o con emblemas grandes y llamativos nunca te harán ver fino al vestirte.

Otro error es recargarse en accesorios. A menos que tu estilo de vida y profesión sea el ámbito artístico o informal tipo deportivo, este error te hará ver como una persona con poco conocimiento para vestir, sobre todo si no sabés donde podés lucirlas. Evitalo sobre todo en ámbitos laborales casuales y formales,donde vistás traje entero.