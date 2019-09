Félix Maradiaga, director del IEEPP, anuncia su regreso a Nicaragua tras un año en el exilio

Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), anunció su retorno a Nicaragua para este lunes 16 de septiembre, después de permanecer más de un año en el exilio en Estados Unidos.

«El día de mañana regreso a Nicaragua; y quiero decir con toda claridad que no quiero que el régimen de los ladrones y asesinos de Daniel Ortega manipulen mi llegada, queriendo haciendo creer que en Nicaragua hay paz, porque lo que hay en Nicaragua es la paz de los sepulcros», expresó Maradiaga este domingo tras finalizar una marcha que realizaron exiliados, excarcelados políticos, y nicaragüenses residentes en Miami, Estados Unidos.

El politólogo aseguró que, a pesar de que regresa al país, para los demás nicaragüenses que huyeron de la represión y persecución del régimen de Daniel Ortega no existe un retorno seguro. «Algunas personas tenemos que regresar y quiero usar este medio, que es el medio de libertad que son cada uno de ustedes convertidos en periodistas ciudadanos porque en Nicaragua hay un tranque mediático: decirles que no existen condiciones para un retorno seguro de los exiliados», sostuvo Maradiaga a los manifestantes.

En junio de 2018, Maradiaga aseguró que no regresaría al país, pues no había garantías para resguardar su vida. «No existen las condiciones para volar a Managua mañana. No quiero poner en riesgo ninguna vida ni permitir que mi arresto se convierta en un circo que distraiga a la sociedad nicaragüense de la verdadera causa que nos moviliza», escribió en su cuenta de Facebook.

El régimen orteguista acusó a Maradiaga de dirigir una red delincuencial y terrorista durante la crisis política que estalló en abril de 2018 y que ha dejado más de 300 muertos, centenares de presos políticos, así como exiliados; y ordenó su captura el 23 de septiembre. Según la Policía Orteguista, la banda era financiada supuestamente por mafias narcotraficantes y le atribuyó los delitos de e terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, entre otros.

En julio de 2019, el régimen a través del juez orteguista Julio César Arias, titular del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, mandó a archivar la causa contra Maradiaga bajo la Ley de Autoamnistía. “Las nuevas patrañas del orteguismo, cada vez más ridículas y falsas, son un intento desesperado por limitar mi movilidad internacional. Me quieren callar. Pero hoy, más que nunca, reitero mi compromiso moral con la verdad, con la justicia y con la libertad de Nicaragua”, comentó Maradiaga en su cuenta de Twitter, respondió Maradiaga en ese momento.

En el exilio, Maradiaga ha denunciado las violaciones a los derechos humanos que ha cometido el régimen orteguista contra las pobladores que se manifiestan en su contra.

Nicaragüenses en protesta

Este sábado, varios nicaragüenses participaron en diferentes actividades en Miami en protesta contra Daniel Ortega, en las que participaron líderes como Irlanda Jerez y Edwin Carcache. Durante la marcha, los manifestantes ondearon banderas de Nicaragua y corearon consignas en contra de Ortega.

Periodistas locales informaron sobre una misa que ofició el sacerdote Edwin Román. En un video difundido se observó al líder campesino Medardo Mairena junto a otros nicaragüenses en el templo.